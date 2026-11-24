به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید کریمی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رباط‌کریم اظهار کرد: در راستای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان و تقویت همکاری‌های مدیریت شهری در زمینه حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی، علیرضا عرب شهردار رباط‌کریم از تعدادی از بناها و جاذبه‌های تاریخی شهر بازدید کرد.

او افزود: در این بازدید، کاروانسرای حاج کمال، یخچال تاریخی، پل تاریخی بازارک و آسیاب آبی مورد بازدید قرار گرفت و ضمن بررسی وضعیت این آثار، بر ضرورت توجه به حفاظت، نگهداری و صیانت از بناهای تاریخی به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی شهرستان تأکید شد.

کریمی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی صنایع‌دستی شهرستان گفت: شهردار رباط‌کریم از نمایشگاه صنایع‌دستی مستقر در کاروانسرای تاریخی حاج کمال نیز بازدید کرد و از نزدیک با آثار تولیدی هنرمندان و صنعتگران و ظرفیت‌های این حوزه آشنا شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان رباط‌کریم در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت شهری و تعامل مجموعه شهرداری با اداره میراث‌فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز حفاظت مؤثرتر از آثار تاریخی، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و رونق گردشگری در شهرستان باشد.

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