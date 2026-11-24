به گزارش میراث آریا، بهزاد مریدی درتاریخ ۲ آذرماه ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های دولتی در تعامل با تشکل‌های مردم‌نهاد گفت: اداره کل میراث فرهنگی باید بازوی اجرایی تشکل‌ها باشد، نه جایگزین آن‌ها؛ چراکه تشکل‌های حرفه‌ای و مردم‌نهاد باید رکن رکین توسعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشند، نه صرفاً زینت‌بخش محافل و برنامه‌ها باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در نشست تخصصی با رؤسا، دبیران و نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد استان فارس که بیش از چهار ساعت به طول انجامید، پس از شنیدن دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مطالبات حاضران، از تغییر رویکرد این اداره کل از کنترل‌گری به تسهیلگری خبر داد و گفت: طرح، ایده و اجرای برنامه‌ها باید از درون تشکل‌ها شکل بگیرد و مجموعه مدیریتی میراث فرهنگی نیز در جایگاه پشتیبان و تسهیلگر، زمینه تحقق پیشنهادهای کارشناسی و مورد توافق را فراهم کند.

او با اشاره به ضرورت بازتعریف جایگاه تشکل‌ها در ساختار مدیریتی این حوزه، به تبیین تفاوت میان تشکل‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های صنفی و انجمن‌های حرفه‌ای پرداخت و گفت: انجمن‌های حرفه‌ای از جمله تشکل‌های فعال در حوزه هتل‌داری، دفاتر خدمات مسافرتی و صنایع دستی، ظرفیت مهمی برای مشارکت سازمان‌یافته در تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌ها دارند.

مریدی با اشاره به جایگاه قانونی این انجمن‌ها و ظرفیت‌های نظارتی اداره کل در حوزه فعالیت آن‌ها افزود: استفاده از ظرفیت انجمن‌های حرفه‌ای می‌تواند مسیر مشارکت فعالان اقتصادی و تخصصی را هموارتر کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع.دستی استان فارس با انتقاد از نگاه سنتی به تشکل‌ها که گاهی حضور آن‌ها را به شرکت در جلسات و مراسم محدود می‌کرد، تصریح کرد: تجربه رویدادهایی همچون مهر شیراز نشان داد که ظرفیت قابل توجهی در تشکل‌ها وجود دارد و باید از این ظرفیت برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استفاده کرد.

او با تأکید بر اینکه تشکل‌ها نباید صرفاً در جایگاه حامی یا منتقد دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند، اظهار کرد: این مجموعه‌ها باید یکی از اضلاع اصلی تغییر، تصمیم‌سازی و توسعه باشند. قدرت واقعی تشکل‌ها نیز در هم‌صدایی، اتحاد و حرکت هدفمند آن‌ها نهفته است و حتی مجموعه‌هایی با اعضای محدود، در صورت برخورداری از انسجام و برنامه مشخص، می‌توانند منشأ تحولات مؤثر باشند.

مریدی در بخش دیگری از این نشست، حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی را از موضوعات نیازمند مشارکت جدی تشکل‌های مردم‌نهاد دانست و با اشاره به تهدیدهایی همچون زمین‌خواری و تخریب عرصه‌های ارزشمند، بر ضرورت ثبت ملی کوهسارها و مناطق حساس تأکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس اظهار کرد: برای ثبت ملی مناطقی که در معرض تخریب و زمین‌خواری قرار دارند، با جدیت پیگیری می‌کنیم و از ظرفیت سامانه‌های پایش تصویری و گزارش‌های مستقیم تشکل‌ها برای نظارت بر اماکن و عرصه‌های میراثی بهره خواهیم گرفت.

او همچنین با طرح ایده تشکیل گروه‌های «خادمان افتخاری آثار تاریخی» پیشنهاد داد دوستداران میراث فرهنگی و اعضای تشکل‌ها با پوششی متحد و در قالب گروه‌های داوطلبانه در مجموعه‌هایی همچون حافظیه، سعدیه و تخت‌جمشید حضور پیدا کنند.

به گفته مریدی، این گروه‌ها می‌توانند در کنار کمک به نظافت، مراقبت و پاسداری از اماکن تاریخی، زمینه تقویت پیوند عاطفی جامعه با میراث ملی را نیز فراهم کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در ادامه با اشاره به اهمیت ثبت میراث ناملموس، از وجود ۲۰۰ پرونده در دست بررسی در تهران خبر داد و گفت: برای نهایی شدن این پرونده‌ها، برگزاری نشست‌های تخصصی ضروری است و برنامه‌ریزی شده تا پایان آذرماه، متخصصان و افراد مرتبط برای بررسی و پیگیری این موضوع دعوت شوند.

او با اشاره به تنوع فرهنگی، زبانی و قومی استان فارس، این تنوع را بخشی از ظرفیت هویتی استان دانست و اظهار کرد: فارس از تنوع فرهنگی و زبانی برخوردار است که همه این ظرفیت‌ها در چارچوب یک هویت ایرانی مشترک قرار می‌گیرند و باید از آن‌ها برای تقویت میراث ناملموس و هویت ملی بهره برد.

مریدی همچنین بر ضرورت مشارکت فعالان فرهنگی و تشکل‌ها در سامانه‌های ثبت رویدادها و معرفی آداب و رسوم تأکید کرد و از مجموعه همکاران خود خواست همکاری لازم را برای تسهیل فرآیند ثبت و پذیرش پرونده‌های میراث ناملموس انجام دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در بخش دیگری از این نشست از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک پلتفرم تعاملی و هوشمند با هدف توسعه گردشگری و مشارکت مستقیم تشکل‌ها در معرفی ظرفیت‌های استان خبر داد.

او با اشاره به ضرورت عبور از شیوه‌های سنتی مدیریت گردشگری اظهار کرد: در این پلتفرم، فعالان و تشکل‌ها می‌توانند در تعریف و معرفی کریدورهای گردشگری از جمله گردشگری تاریخی، مذهبی، طبیعی، سلامت، روستایی و کشاورزی مشارکت کنند و ظرفیت‌ها، رویدادها و آداب و رسوم مناطق مختلف را در معرض دید مخاطبان قرار دهند.

مریدی افزود: این سامانه علاوه بر معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری، امکان اطلاع‌رسانی درباره رویدادهای برگزارشده توسط تشکل‌ها را نیز از طریق سیستم‌های اعلان فراهم می‌کند تا فعالان و گردشگران از برنامه‌های مختلف مطلع شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس کاهش بروکراسی اداری، تسریع فرآیندهای اجرایی و دسترسی مستقیم فعالان به اطلاعات و خدمات را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و گفت: حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندها و استفاده از فناوری‌های نوین و دستیارهای هوشمند می‌تواند محدودیت‌های موجود در ساختارهای سنتی را کاهش دهد.

او همچنین از پیش‌بینی فضاهای جدید برای تعاملات تشکلی و تسهیل امور اداری از جمله تمدید مجوزها و پیگیری مسائل مرتبط با فعالیت انجمن‌ها در مجموعه جدید این اداره کل خبر داد.

مریدی با اشاره به ظرفیت حقوقی تشکل‌های مردم‌نهاد در برقراری ارتباط با سطوح مختلف مدیریتی، از آمادگی اداره کل برای حمایت از برندسازی و معرفی فعالیت‌های این مجموعه‌ها از طریق ابزارهای دیجیتال، از جمله ایجاد وب‌سایت اختصاصی و مدیریت صفحات مشترک، سخن گفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ضعف پیگیری برخی امور در سطح شهرستان‌ها، مسئولیت پیشبرد پرونده‌ها و هماهنگی با دستگاه‌هایی همچون سازمان امور اراضی و زمین شهری را بر عهده رؤسای ادارات شهرستانی دانست.

او با اشاره به توقف برخی پرونده‌ها به دلیل تغییر فرمانداران یا پیگیری نشدن به‌موقع امور تصریح کرد: متأسفانه در مواردی، پرونده‌ها به دلیل ضعف پیگیری در شهرستان‌ها معطل مانده‌اند؛ در حالی که هر اداره باید در محدوده مسئولیت خود پاسخگو باشد.

مریدی تأکید کرد: اینکه همه مکاتبات و مسائل برای پیگیری به مرکز استان ارجاع داده شود، رویه درستی نیست و رؤسای ادارات شهرستان‌ها باید وظایف خود را در سطح محلی دنبال کنند. این موضوع با جدیت از سوی مدیریت اداره کل پیگیری خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در ادامه با اشاره به ضرورت تمرکز نشست‌های تشکلی بر مسائل کلان و راهبردی، از فعالان خواست درخواست‌های موردی از جمله موضوع وام‌ها، نمایشگاه‌ها و مسائل شخصی را از مسیرهای اداری و سامانه‌های مربوطه پیگیری کنند تا فرصت جلسات تخصصی صرف بررسی مسائل کلان و برنامه‌های توسعه‌ای شود.

او با تأکید بر اهمیت نقد سازنده در مسیر پیشرفت اظهار کرد: نقد باید به ارتقای کیفیت امور منجر شود و در نهایت به برنامه‌های اجرایی و ملموس تبدیل شود. مسئولیت‌پذیری نیز صرفاً به معنای مدیریت کردن نیست، بلکه هر فرد و مجموعه باید در جایگاه خود برای ارتقای سطح کیفی و استانداردهای حرفه‌ای تلاش کند.

مریدی با انتقاد از نگاه عقل کل بودن در برخی ساختارهای مدیریتی، هم‌افزایی و کنار گذاشتن منیت‌ها را لازمه پیشرفت دانست و گفت: هیچ مجموعه‌ای به‌تنهایی قادر به پیشبرد همه امور نیست و هر دستگاه، تشکل و فعال باید خود را بخشی از یک مجموعه بزرگ‌تر بداند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در پایان با اعلام آمادگی اداره کل میراث فرهنگی فارس برای همکاری با برنامه‌های خلاقانه و هدفمند تشکل‌ها، بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های مردمی، تخصصی و حرفه‌ای به اقدامات عملی در مسیر حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و رونق صنایع دستی استان تأکید کرد.

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