به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید جواد موسوی دوشنبه دوم آذر ماه ۱۴۰۵ در این جلسه اظهار کرد: این نشست در محل فرمانداری شهرستان درگز با حضور نصیری مدیرکل امور استان‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نماینده دفتر ثبت محوطه‌های تاریخی، کارشناس حوزه معاونت میراث فرهنگی، حمید حلاج مقدم سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان، محمدزاده نماینده مردم شهرستان درگز، نوروزی شهردار درگز و محمد شیخ‌ رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان درگز در حوزه گردشگری طبیعی، تاریخی، فرهنگی و انسان‌شناختی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و همچنین حفاظت، نگهداری و بازمعرفی میراث فرهنگی منطقه از محورهای اصلی این نشست بود.

موسوی با اشاره به اهمیت محوطه تاریخی بندیان درگز تصریح کرد: توسعه، تکمیل و محوطه‌سازی سایت موزه بندیان، تعریف و اجرای پوشش مناسب برای برج خاموشی این مجموعه و همچنین بررسی زمینه‌های ثبت جهانی محوطه تاریخی بندیان و یاریم‌تپه از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به جایگاه تاریخی نادرشاه افشار به‌عنوان یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ ایران و زاده منطقه درگز، معرفی آثار مرتبط با دوره افشاری از جمله مولودتپه، محل تولد نادرشاه، و پلکان نادری در رشته‌کوه الله‌اکبر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او خاطرنشان کرد: در این راستا، تعریف مسیرهای گردشگری، تهیه محتوای معرفی و توجه به بازنمایی جایگاه تاریخی نادرشاه افشار با هدف تقویت هویت ملی و میهنی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی شهرستان درگز مورد تأکید قرار گرفت.

موسوی با اشاره به ضرورت حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی شهرستان درگز گفت: جداره‌سازی، مرمت و باززنده‌سازی بازارچه‌های تاریخی شهرهای لطف‌آباد و نوخندان و همچنین ادامه مرمت و باززنده‌سازی بقعه تاریخی علامه شهرستان، صاحب کتاب «الملل و النحل»، از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی دهستان میانکوه، برخورداری این منطقه از طبیعت بکر، چشم‌اندازهای ویژه و زیبای رشته‌کوه هزارمسجد، باغ‌های سیب، گلابی و گردو و مراتع گسترده، همچنین توان بالای آن برای پذیرش گردشگران، تبدیل این دهستان به منطقه یا محدوده ویژه گردشگری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری آن نیز مورد تأکید و توجه قرار گرفت.

او ادامه داد: وجود رودخانه‌های جاری و پرآب شهرستان، سدهای درونگر و ابیورد و همچنین ظرفیت ویژه گمرک لطف‌آباد در توسعه گردشگری بین‌المللی، از دیگر موضوعات مورد تأکید در این نشست بود که در دستور کار قرار گرفت.

موسوی تأکید کرد: شهرستان درگز در فاصله ۲۷۰ کیلومتری مشهد و در شمال استان خراسان رضوی واقع شده است و با برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه در سه حوزه گردشگری طبیعی، تاریخی و مردم‌شناسی، از اهمیت ویژه‌ای در توسعه گردشگری شمال شرق کشور و استان خراسان رضوی برخوردار است. برنامه‌ریزی برای حفاظت از آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌ها و معرفی هدفمند این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه رونق گردشگری و تقویت هویت تاریخی و فرهنگی منطقه را فراهم کند.

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