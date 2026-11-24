به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین محمودی امروز سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵ در این بازدیدها گفت: در جریان بازدید از روستاهای حسین‌آباد بغدادی و کوشکک شهرستان آشتیان، بر ضرورت شناسایی و معرفی ظرفیت‌های بومی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری روستاها و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها در مسیر توسعه پایدار مناطق روستایی تأکید شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با اشاره به اهمیت مشارکت جوامع محلی در حفاظت و معرفی داشته‌های فرهنگی و تاریخی اظهار کرد: دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها از مهم‌ترین ظرفیت‌های اجرایی و اجتماعی در شناسایی قابلیت‌های گردشگری و حفاظت از میراث ارزشمند مناطق روستایی به شمار می‌روند و تعامل و همکاری نزدیک با این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه گردشگری باشد.

او افزود: روستاهای استان مرکزی از ظرفیت‌های ارزشمند و متنوعی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برخوردارند که شناسایی، سامان‌دهی و معرفی مناسب این قابلیت‌ها می‌تواند علاوه بر حفظ هویت تاریخی و فرهنگی، به ایجاد فرصت‌های اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی کمک کند.

محمودی همچنین بر ضرورت پیگیری مسائل مطرح‌شده در نشست‌ها، اولویت‌بندی نیازها، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و تقویت همکاری میان مدیریت محلی و مجموعه میراث فرهنگی تأکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری روستایی نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، توجه به زیرساخت‌ها، حفظ اصالت و هویت بومی و مشارکت فعال مردم است و این اداره‌کل آمادگی دارد در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های قانونی، موضوعات مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این روستاها را پیگیری کند.



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