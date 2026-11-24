به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده امروز سه‌شنبه ۳ آذرماه، اظهار کرد: در نشست با سرمایه‌گذاران پاکستانی و ایرانی، درخواست‌ها، ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری دوجانبه برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در بوستان جنگلی قهستان قاین مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: در این نشست، سرمایه‌گذاران طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی خود را با محوریت گردشگری زعفران تشریح کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به واگذاری مدیریت بوستان، احداث هتل، شهربازی، هایپرمارکت، رستوران و نمایشگاه تخصصی زعفران اشاره کرد.

او با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی با سرمایه‌گذاران بیان کرد: تحقق این طرح مستلزم هماهنگی میان سرمایه‌گذار، اداره میراث‌فرهنگی شهرستان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مرکز استان است و این سرمایه‌گذاری می‌تواند فرصت مناسبی برای رونق گردشگری، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی شهرستان و استان خراسان جنوبی باشد؛ از این رو پیگیری جدی و مستمر آن ضرورت دارد.

سرمایه‌گذار پاکستانی نیز در این نشست با اشاره به صرف حدود ۶ ماه زمان برای تهیه و تدوین کتابچه سرمایه‌گذاری این طرح گفت: برنامه ما توسعه بوستان جنگلی قهستان و تبدیل آن به پایگاهی برای میزبانی از زائران و گردشگران استان‌های همجوار و همچنین گردشگران کشور پاکستان است.

او ادامه داد: با توجه به موقعیت راهبردی این بوستان در مسیر ارتباطی زاهدان به مشهد، برای ایجاد امکانات رفاهی و اقامتی مناسب و اسکان زائران پاکستانی برنامه‌ریزی کرده‌ایم و در همین راستا، درخواست اختصاص زمین در حاشیه بوستان برای احداث دریاچه مصنوعی و مجموعه اقامتی را نیز مطرح کرده‌ایم.

سرمایه‌گذاران پیش از این نیز در نشستی با حضور فرماندار شهرستان قاینات، طرح‌ها و برنامه‌های خود را تشریح کرده بودند که فرماندار شهرستان در آن جلسه بر همکاری و تسهیل روند اجرای پروژه و پیگیری مسائل و درخواست‌های سرمایه‌گذاران از طریق دستگاه‌های اجرایی مرکز استان تأکید و قول مساعد داده بود.

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