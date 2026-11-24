به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست برخط فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور روز دوشنبه ۲ آذرماه جاری با فرماندهان یگان‌های حفاظت استان‌ها برگزار شد. در این نشست، ضمن بررسی نحوه حفاظت از اماکن تاریخی، موزه‌ها و پایگاه‌های حفاظتی در شرایط بحرانی، بر ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل‌های حفاظتی، تعامل با پلیس‌های تخصصی، امضای تفاهم‌نامه‌های مشترک با سایر دستگاه‌های دولتی و پلیس فتا و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشارکت اجتماعی تأکید شد.

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در این نشست، جمعی از معاونان و مدیران ستادی نیز حضور داشتند. فرمانده یگان حفاظت بر لزوم همکاری نزدیک فرمانده یگان استان ها با مدیران کل و سایر رده‌های اداری استان، آموزش مستمر کارکنان و نظارت دقیق بر کیفیت آن‌، تقویت ارتباط میان فرماندهان برای انتقال تجربیات، ارسال فوری اخبار مهم، توجه به معیشت کارکنان و رعایت انضباط فردی و ظاهری پرسنل،بهره‌گیری از تجهیزات نوین از جمله پهپادها، پیگیری حمایت‌های قضایی و بیمه‌ای پرسنل تاکید کرد.

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در ادامه نشست، معاونان و مدیران ستادی به تبیین برنامه‌ها و اولویت‌های یگان پرداختند.

در پایان نیز، فرماندهان استان‌ها دیدگاه‌ها، ملاحظات و چالش‌های پیش روی خود را مطرح کردند و فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور نیز به موارد مطرح شده پاسخ داد.

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