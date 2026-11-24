به گزارش خبرنگار میاث‌آریا، علی صالحی بیان کرد: آیین اختتامیه هفته فرهنگی شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، فرماندار شهرستان خوسف و جمعی از مدیران و مسئولان و عموم مردم روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار شد و طی آن از تلاش‌ها و همراهی هنرمندان در معرفی و عرضه هنرهای سنتی و تولیدات بومی شهرستان قدردانی به عمل آمد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: نمایشگاه صنایع‌دستی و محصولات کشاورزی و محلی خوسف با مشارکت هنرمندان و تولیدکنندگان شهرستان در ۹ غرفه در خانه تاریخی تاجور و با عرضه محصولاتی در رشته‌های تراش سنگ، مله‌بافی، پارچه‌بافی، رودوزی‌های سنتی، سفالگری و گلیم‌بافی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنری و اقتصادی منطقه و حمایت از فعالان این حوزه فراهم کرد.

مراسم بزرگداشت ابن‌حسام خوسفی و اختتامیه هفته فرهنگی شهرستان نیز با محوریت پاسداشت جایگاه این شاعر نامدار و معرفی مفاخر و ظرفیت‌های فرهنگی خوسف برگزار شد.

هفته فرهنگی شهرستان خوسف از ۲۲ تا ۲۸ آبان‌ماه، با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی از جمله برپایی میز خدمت فرهنگی، نمایشگاه صنایع‌دستی و محصولات محلی، دورهمی هنرمندانه مله‌بافان، برنامه‌های مرتبط با معرفی مفاخر، محافل ادبی، مسابقات بومی و محلی و بازدیدهای فرهنگی و گردشگری برگزار شد. این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری شهرستان، تقویت هویت بومی و ایجاد زمینه مشارکت مردم و فعالان فرهنگی در پاسداشت میراث ارزشمند خوسف به پایان رسید.

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