به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ حسن برزگر روز سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵ گفت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس و با همکاری نیروهای این یگان، پنج نفر که به‌صورت غیرمجاز اقدام به حفاری کرده بودند، در حین ارتکاب جرم در محدوده یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان بیرجند شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در این عملیات، تجهیزات و ادوات مورد استفاده متهمان در حفاری غیرمجاز نیز توقیف شد و افراد دستگیرشده پس از طی مراحل قانونی برای رسیدگی به پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

او با تأکید بر اهمیت صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی بیان کرد: حفاری‌های غیرمجاز و اقدامات سودجویانه برای دستیابی به اشیای تاریخی، علاوه بر تخریب لایه‌های باستان‌شناختی، موجب از بین رفتن بخش مهمی از اطلاعات و هویت تاریخی کشور می‌شود.

برزگر از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تحرک مشکوک، حفاری غیرمجاز یا تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی، مراتب را در اسرع وقت به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند تا از وارد آمدن خسارت به میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان جلوگیری شود.

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