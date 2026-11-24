به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی امروز سه‌شنبه سوم آذر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: کتابخانه خیام نیشابوری که متعلق به اداره میراث‌فرهنگی نیشابور است در سال ۱۳۴۱ توسط انجمن آثار ملی کشور در محل باغ آرامگاهی خیام راه اندازی شد که پس از یک وقفه قریب به ده سال مجدد در محل کاروانسرای شاه عباسی در حال راه اندازی است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور افزود: کار جمع‌آوری کتاب‌ها که تعداد آن‌ها سه هزار جلد می‌شود، از فضاهای مختلف انجام و پس از گردگیری و ... چیدمان کتاب‌ها در محل قفسه‌ها در حال انجام است.

گیاهی اظهار کرد: بسیاری از این کتاب‌ها، کتاب‌های تخصصی و ارزشمند در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری (معماری، شهرسازی، باستانشناسی، تاریخ،

ایرانشناسی) و ادبیات است که توسط انجمن آثار ملی تالیف و منتشر شده و بقیه آن‌ها نیز در طول سال‌ها توسط مردم فرهنگ دوست نیشابور اهدا و توسط میراث فرهنگی تهیه شده است.

او یاد آور شد: راه‌اندازی این کتابخانه، ضمن جلوگیری از آسیب و مفقود شدن کتاب‌ها، فرصت مغتنمی برای جویندگان علم و دانش و کمک به دانش آموزان و دانشجویان رشته‌های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی است تا بهره برداری لازم را داشته باشند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور افزود: علاوه بر کتاب‌های تخصصی، کتابخانه دارای کتب عمومی، مذهبی و مجله‌های مختلف است.

گیاهی هم‌چنین از مردم ادب دوست و فرهنگ مدار نیشابور خواست چنانچه تمایل دارند کتاب‌های تخصصی در زمینه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به این کتابخانه اهدا کنند، می‌توانند در ساعات اداری به محل موزه کاروانسرا مراجعه کنند.

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