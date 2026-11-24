به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کاظم شبنم‌زاده امروز سه‌شنبه ۳ آذرماه، اظهار کرد: سفر گردشگران کشور سوئیس با میزبانی شرکت گردشگری و آبدرمانی هلال فردوس و با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی و توسعه تعاملات گردشگری بین‌المللی برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس افزود: گردشگران سوئیسی در جریان این سفر از قنات جهانی بلده فردوس، به‌عنوان یکی از آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، بازدید کردند و با شیوه‌های سنتی مدیریت منابع آب و دانش مهندسی ایرانیان در بهره‌برداری از منابع آبی آشنا شدند.

او ادامه داد: بازدید از موزه مردم‌شناسی فردوس و بناها و عمارت‌های تاریخی شهرستان نیز از دیگر برنامه‌های این گروه گردشگری بود که فرصتی برای آشنایی نزدیک با پیشینه تاریخی، فرهنگ بومی، آداب و رسوم و سبک زندگی مردم منطقه فراهم کرد.

شبنم‌زاده گفت: تجربه طبیعت کویری فردوس و حضور در شب‌نشینی‌های سنتی در دل کویر، از بخش‌های جذاب این سفر برای گردشگران خارجی بود. مهمانان سوئیسی در فضایی آرام و در زیر آسمان پرستاره کویر، ضمن بهره‌مندی از زیبایی‌های طبیعت شبانه، با فرهنگ و سبک زندگی کویرنشینان آشنا شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس افزود: در ادامه این سفر، گردشگران با حضور در مجموعه آبگرم معدنی هلال فردوس، از امکانات رفاهی و خدمات گردشگری سلامت این مجموعه بهره‌مند شدند و با ظرفیت‌های آب‌درمانی و چشمه‌های آب معدنی منطقه آشنا شدند.

این سفر در راستای معرفی جاذبه‌های متنوع شهرستان فردوس و تقویت جایگاه خراسان جنوبی در گردشگری بین‌المللی انجام شد؛ سفری که ظرفیت هم‌افزایی میراث تاریخی، طبیعت کویری و گردشگری سلامت را در جذب گردشگران خارجی به نمایش گذاشت.

انتهای پیام/