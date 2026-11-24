به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد ولی‌پور دوشنبه ۲آذر۱۴۰۵ با اشاره به افتتاح این پروژه عمرانی با حضور رئیس کل دادگستری مازندران، هیأت همراه، اعضای شورای تأمین شهرستان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر چالوس و جمعی از مسئولان شهرستانی اظهار کرد: جاده ساحلی چالوس در محدوده حدفاصل رودخانه چالوس به سمت فرج‌آباد به طول حدود ۹۰۰ متر و مساحت ۲۷ هزار مترمربع با ارزش روز تقریبی ۴ همت اجرا شده و با بهره‌برداری از آن، گام مؤثری در ساماندهی نوار ساحلی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهر برداشته شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی چالوس افزود: توسعه زیرساخت‌های ساحلی، بهبود دسترسی شهروندان و گردشگران به ظرفیت‌های طبیعی و ساماندهی فضاهای شهری از جمله اقدامات مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و افزایش بهره‌مندی عمومی از ساحل به شمار می‌رود.

او با بیان اینکه نوار ساحلی چالوس از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری این شهرستان محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌هایی از این دست می‌تواند در رونق گردشگری، ارتقای کیفیت محیط شهری، افزایش جذابیت مقصد و فراهم‌سازی بستر مناسب برای حضور گردشگران نقش مؤثری ایفا کند.

ولی‌پور بهره‌برداری از جاده ساحلی را گامی در مسیر توسعه زیرساخت‌های شهری و گردشگری دانست و بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های طبیعی و ساحلی در برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان تأکید کرد.

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