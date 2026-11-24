به گزارش میراث‌آریا، رئیس شورای اسلامی شهر همدان دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ با تأکید بر اینکه گردشگری همدان نباید به فصل بهار و تابستان محدود بماند، افزود: همدان با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، در پاییز نیز می‌تواند مقصدی جذاب برای مسافران باشد و برگزاری جشنواره‌ها می‌تواند این فصل را به فرصتی برای رونق اقتصادی و معرفی شهر تبدیل کند.

محمود مسگریان تصریح کرد: برگزاری این جشنواره‌ها با مصوبه شورای شهر و به همت شهرداری در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم زمینه حضور گردشگرانی از سراسر کشور و معرفی هر چه بیشتر ظرفیت‌های همدان را فراهم کند.

او همچنین بر نقش مشارکت شهروندان، کسب‌وکارهای محلی و فعالان گردشگری در موفقیت این رویدادها تأکید کرد و گفت: جشنواره‌ها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسند که مردم شهر نیز در آن سهیم باشند؛ از هنرمندان و صنایع دستی گرفته تا واحدهای اقامتی و پذیرایی.

به گفته رئیس شورای شهر همدان، این برنامه‌ها با هدف ایجاد فضایی شاد و خانوادگی طراحی شده و تلاش می‌شود در کنار برنامه‌های تفریحی، فرصت آشنایی نسل جدید با هویت تاریخی و فرهنگی همدان نیز فراهم شود.

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