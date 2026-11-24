به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد رحمتی روز ۲ آذرماه و در حاشیه بازدید کارگروه مصالح میدان امام(ره)(نقش‌جهان) از کوره‌های سنتی پخت گچ و آهک در شرق اصفهان، گفت: این بازدید باهدف شناسایی ظرفیت‌های تولید مصالح سنتی، بررسی فرآیند تهیه و تولید مصالح سازگار با بناهای تاریخی و بهره‌گیری از دانش و فناوری بومی در پروژه‌های حفاظت و مرمت انجام شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) ادامه داد: در این بازدید که با حضور اعضای کارگروه مصالح میدان نقش‌جهان انجام شد، مراحل مختلف تولید، کیفیت و منشأ سنگ گچ و سنگ‌آهک، شیوه‌های سنتی پخت، ساختار کوره‌ها، تجهیزات آسیاب و روش آماده‌سازی و عرضه این مصالح موردبررسی قرار گرفت.

رحمتی با اشاره به پیشینه فعالیت کوره‌های سنتی در شرق اصفهان افزود: فعالیت کوره‌های منطقه محمدآباد به دهه ۱۳۷۰ شمسی بازمی‌گردد. پیش از انتقال این فعالیت‌ها به منطقه فعلی، کوره‌های سنتی پخت گچ در محدوده شهر خوراسگان و پیرامون مسجد علی مستقر بوده‌اند؛ مجموعه‌هایی با ساختار کاملاً سنتی که علاوه بر فضای پخت، دارای بخش‌های آسیاب و سنگ‌های مدور آسیاب بوده و بخشی از تجهیزات و تأسیسات آن‌ها تا عمق حدود شش متر در دل زمین احداث‌شده بود.

او تصریح کرد: با گسترش محدوده شهری خوراسگان، فعالیت این کوره‌ها به منطقه فعلی محمدآباد منتقل شد و به‌تدریج این محدوده به یکی از مراکز تولید گچ و آهک سنتی در شرق اصفهان تبدیل شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) با تشریح بخش‌های مختلف این مجموعه‌های تولیدی گفت: محل دپوی سنگ گچ خام (ژیپس)، کوره‌های پخت، واحدهای آسیاب و فضاهای بارگیری و عرضه محصول از بخش‌های اصلی این مجموعه‌ها هستند. همچنین شیوه تأمین مواد اولیه، نحوه پخت و آسیاب، شرایط نگهداری محصولات و تفاوت‌های احتمالی کیفیت مصالح تولیدی در کوره‌های مختلف از محورهای موردتوجه اعضای کارگروه در این بازدید بود.

رحمتی افزود: در جریان این بازدید، نمونه‌هایی از گچ و آهک تولیدی برای انجام آزمایش‌های فیزیکی و شیمیایی برداشت شد تا پس از بررسی نتایج آزمایشگاهی، ارزیابی درجه حرارت و شرایط پخت در کوره‌ها و همچنین تعیین میزان و نحوه آسیاب مناسب، تصمیمات لازم درباره انتخاب و به‌کارگیری مصالح متناسب با نیازهای حفاظتی و مرمتی بناهای تاریخی اتخاذ شود.

او با تأکید بر ضرورت حفاظت از دانش و فناوری‌های بومی تولید مصالح سنتی، ادامه داد: معماری صنعتی کارگاه‌های سنتی تولید گچ و آهک و همچنین شیوه‌ها، ابزارها و فرآیندهای تولید این مصالح، بخشی از میراث صنعتی و دانش فنی گذشتگان محسوب می‌شوند که متأسفانه با تغییر شیوه‌های تولید و گسترش شهرها، بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در معرض فراموشی و نابودی قرارگرفته است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود پیش از آنکه این شواهد ارزشمند از بین بروند، مستندسازی جامع معماری صنعتی این کارگاه‌ها، تجهیزات، ساختار کوره‌ها و شیوه‌های سنتی تولید در دستور کار قرار گیرد.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) همچنین با اشاره به ظرفیت تاریخی کوره‌های قدیمی خوراسگان تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از فضاها و تأسیسات کوره‌های سنتی در عمق زمین احداث‌شده‌اند، پیشنهاد می‌شود با انجام مطالعات باستان‌شناسی و بررسی‌های فنی، حداقل یک نمونه از کوره‌های تاریخی خوراسگان که بقایای آن در زیر شهر مدفون باقی‌مانده است، شناسایی و امکان بازیابی و احیای آن بررسی شود.

او افزود: احیای چنین مجموعه‌ای، در صورت تأیید امکان‌پذیری فنی و حفاظتی، می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک موزه تخصصی میراث صنعتی با محوریت تاریخ تولید گچ و آهک در اصفهان را فراهم کند؛ فضایی که علاوه بر معرفی معماری و فناوری سنتی تولید مصالح، امکان نمایش ابزارها، تجهیزات آسیاب، شیوه‌های پخت و انتقال دانش و مهارت‌های استادکاران قدیمی را برای نسل‌های آینده فراهم آورد.

رحمتی در ادامه با اشاره به‌ضرورت پیوند مطالعات تاریخی با نیازهای اجرایی حوزه مرمت گفت: تهیه شناسنامه فنی برای مصالح و واحدهای تولیدی، تدوین بانک اطلاعاتی تولیدکنندگان مصالح سنتی، نمونه‌برداری و آزمایش محصولات و ایجاد سازوکار کنترل کیفیت و تأیید مصالح مورداستفاده در پروژه‌های مرمتی، از برنامه‌های مورد پیگیری کارگروه مصالح پایگاه است.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) تأکید کرد: شناخت دقیق منشأ، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی و فرآیند تولید مصالح سنتی، از پیش‌نیازهای اساسی انتخاب مصالح سازگار و ارتقای کیفیت مداخلات حفاظتی و مرمتی در مجموعه تاریخی میدان نقش‌جهان است. این رویکرد علاوه بر ارتقای کیفیت مرمت، زمینه صیانت از دانش و مهارت‌های ارزشمند بومی در تولید مصالح سنتی و حفاظت از بخشی از میراث صنعتی و فناوری تاریخی اصفهان را نیز فراهم می‌کند.

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