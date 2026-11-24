به گزارش خبرنگار میراث آریا، میلاد رضائی روز سه شنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۵ با اشاره به برنامه‌های ویژه نیمه دوم سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: از ابتدای فصل پاییز سال جاری تاکنون، شاهد استقبال گسترده هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی بوده‌ایم که منجر به صدور ۲۰ مجوز تولید انفرادی برای فعالیت‌های تخصصی در این شهرستان شده است.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمسار با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان، افزود: در راستای توانمندسازی اقتصاد خانواده‌ها و تقویت زنجیره تولید، ۴۷ نفر از فعالان صنایع‌دستی موفق به دریافت تسهیلات مشاغل خانگی از سوی اداره کار شدند.

او تصریح کرد: مجموع این تسهیلات مبلغ ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است که می‌تواند نیروی محرکه‌ای برای خرید مواد اولیه و ارتقای تجهیزات تولید باشد.

رضائی تشریح کرد: هدف ما از این اقدامات، تنها اعطای مجوز نیست، بلکه ایجاد یک اکوسیستم حمایتی است که در آن هنرمند از مرحله ایده و تولید تا مرحله ورود به بازار، از حمایت‌های دولت و نهادهای مربوطه برخوردار باشد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمسار در پایان خاطرنشان کرد: با افزایش ظرفیت‌های تولیدی و حمایت از مشاغل خانگی، نه تنها باعث ایجاد اشتغال پایدار در سطح روستاها و شهرها می‌شویم، بلکه می‌توانیم محصولات باکیفیت‌تری را برای عرضه در بازارهای داخلی و خارجی تولید کنیم که در نهایت به تقویت برند صنایع‌دستی شهرستان گرمسار منجر خواهد شد.

انتهای پیام/