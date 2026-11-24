به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: مجمع عمومی عادی انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات رستوران کاسیا، واقع در بندرعباس، بلوار امام خمینی، جنب مخابرات شعبه بلال برگزار می‌شود.

معاون گردشگری هرمزگان با اشاره به دستورکارهای این مجمع افزود: ارائه گزارش عملکرد هیئت‌مدیره، ارائه گزارش نظارت و بازرسی، انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و بررسی و تصویب اساسنامه جدید از مهم‌ترین محورهای این نشست است که با حضور اعضای انجمن برگزار خواهد شد.

او بر اهمیت برگزاری مجامع عمومی در تقویت ساختار تشکل‌های حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: مجامع عمومی بستری برای ارزیابی عملکرد، شفاف‌سازی فعالیت‌ها، بررسی مسائل و چالش‌های پیش‌روی دفاتر خدمات مسافرتی و مشارکت اعضا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آینده تشکل‌های صنفی است.

محمدی عنوان کرد: حضور و مشارکت فعال اعضا در این نشست می‌تواند زمینه‌ساز طرح دیدگاه‌ها، انتقال تجربیات و دستیابی به راهکارهای مشترک برای رفع مسائل صنفی و بهبود روند فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان باشد.

معاون گردشگری هرمزگان با بیان اینکه تشکل‌های حرفه‌ای نقش مهمی در سامان‌دهی فعالیت‌های گردشگری و پیگیری مطالبات فعالان این بخش دارند، اظهار کرد: تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دفاتر خدمات مسافرتی، ارتقای هماهنگی در ارائه خدمات و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران و مسافران از جمله موضوعاتی است که باید با مشارکت و همکاری اعضای انجمن دنبال شود.

محمدی در پایان از اعضای انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری هرمزگان دعوت کرد با حضور در این مجمع، در روند بررسی موضوعات و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با فعالیت‌های انجمن مشارکت داشته باشند.

انتهای پیام/