به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان روز دوشنبه ۲ آذرماه و در نشست تشکیل کمیته استانی گردشگری صنعتی، با اشاره به جایگاه ممتاز اصفهان در عرصه صنعت کشور گفت: اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی ایران، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه گردشگری صنعتی برخوردار است و تشکیل کمیته استانی گردشگری صنعتی، گامی راهبردی در جهت پیوند نظام‌مند صنعت و گردشگری و تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری استان محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت صنایع بزرگ، شهرک‌های صنعتی، مراکز تولیدی و میراث صنعتی استان، علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید گردشگری، می‌تواند زمینه‌ساز معرفی توانمندی‌های تولیدی، تقویت اقتصاد محلی و توسعه متوازن گردشگری در شهرستان‌های استان باشد.

داود آبیان، معاون گردشگری استان اصفهان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت عبور از الگوهای سنتی گردشگری و حرکت به‌سوی خلق تجربه‌های نوین، گفت: گردشگری صنعتی یکی از محورهای راهبردی معاونت گردشگری استان در مسیر تنوع‌بخشی به سبد محصولات گردشگری، توسعه مقاصد جدید و افزایش مدت ماندگاری گردشگران در اصفهان است.

معاون گردشگری استان اصفهان از برپایی نخستین غرفه تخصصی گردشگری صنعتی در نمایشگاه‌های گردشگری کشور خبر داد و افزود: برای نخستین بار در ایران، غرفه‌ای تخصصی با محوریت گردشگری صنعتی در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان برپا خواهد شد تا زمینه معرفی ظرفیت‌های صنعتی، طراحی مسیرهای تخصصی بازدید، تعامل میان فعالان صنعت و گردشگری و تجاری‌سازی محصولات گردشگری صنعتی فراهم شود.

آبیان ادامه داد: هدف ما صرفاً معرفی صنایع نیست؛ بلکه تبدیل ظرفیت‌های صنعتی به جاذبه‌های قابل‌عرضه در بازار گردشگری و خلق تجربه‌هایی متمایز برای گردشگران داخلی و بین‌المللی است.

تشکیل کمیته استانی گردشگری صنعتی با مشارکت فرمانداران شهرستان‌های صنعتی و حضور تخصصی این حوزه در نمایشگاه گردشگری اصفهان، زمینه‌ساز شکل‌گیری الگویی نوین از هم‌افزایی صنعت و گردشگری و پیشگامی اصفهان در توسعه گردشگری صنعتی کشور خواهد بود.

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان از ۱۱ تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۵ در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار خواهد شد.

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