به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خانه تاریخی زعیم شهر مهریز با قدمتی نزدیک به یک قرن، از جمله بناهای تاریخی واجد ارزش این شهرستان به شمار می‌رود.

اقدامات مرمتی این بنا شامل سبک‌سازی پشت‌بام، اجرای سقف خشتی و اجرای کاهگل ته‌کش و روکش است که با هدف حفاظت از ساختار بنا و جلوگیری از فرسایش بخش‌های مختلف آن انجام می‌شود.

مصالح عمده به‌کاررفته در ساخت این خانه شامل آجر، گل، خشت، سنگ و گچ است. ورودی بنا در ضلع جنوبی قرار دارد و از طریق هشتی‌ای که کلاه‌فرنگی بر فراز آن ساخته شده، به حیاط خانه متصل می‌شود. تالار و ایوان خانه نیز در ضلع جنوبی قرار گرفته‌اند و ایوان بنا با پوشش طاق ضربی، جلوه‌ای از شیوه‌های معماری سنتی منطقه را به نمایش می‌گذارد. خانه تاریخی زعیم مهریز در سال ۱۳۸۴ به شماره ۱۴۵۷۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

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