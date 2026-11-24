به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد با اشاره به جایگاه موسیقی نواحی در بازنمایی تنوع فرهنگی و هویت بومی مناطق مختلف کشور اظهار کرد: میزبانی کرمان از هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، علاوه بر ارزش فرهنگی و هنری این رویداد، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و تقویت پیوند میان رویدادهای فرهنگی و اقتصاد گردشگری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: تحقق این هدف مستلزم برنامه‌ریزی هماهنگ و بهره‌گیری از ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان کرمان و سایر استان‌های کشور است تا هم‌زمان با برگزاری جشنواره، بسته‌های متنوع سفر در قالب سفرهای درون‌استانی، تورهای ورودی از استان‌های همجوار و برنامه‌های هدفمند گردشگری طراحی و اجرا شود.

او در ادامه بیان کرد: حضور گردشگران در اجراهای موسیقی که از سوی دبیرخانه جشنواره برای برگزاری در برخی اماکن تاریخی و فرهنگی استان و شهرستان‌ها برنامه‌ریزی شده است، می‌تواند تجربه‌ای متفاوت از گردشگری فرهنگی را رقم بزند، تجربه‌ای که در آن موسیقی، معماری، تاریخ و هویت بومی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و زمینه آشنایی عمیق‌تر مخاطبان با داشته‌های فرهنگی کرمان را فراهم می‌کنند.

محسن‌نژاد با تاکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های استان به هنرمندان و گروه‌های شرکت‌کننده در جشنواره تصریح کرد: حضور راهنمایان گردشگری در کنار شرکت‌کنندگان و طراحی تورهای بازدید از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان، از جمله اقدامات برنامه‌ریزی شده است که می‌تواند دامنه اثرگذاری این رویداد را فراتر از برنامه‌های اجرایی جشنواره گسترش دهد و تصویر جامع‌تری از توانمندی‌های گردشگری کرمان ارائه کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در بهره‌برداری از ظرفیت رویدادهای فرهنگی و هنری خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، فعالان حمل‌ونقل گردشگری و سایر تاسیسات و کسب‌وکارهای مرتبط باید با هم‌افزایی و مشارکت هدفمند، زمینه ارائه خدمات مناسب به گردشگران و شرکت‌کنندگان را فراهم کنند، همراهی این مجموعه‌ها در طراحی و اجرای برنامه‌های گردشگری می‌تواند به افزایش ماندگاری مسافران، توزیع سفر در سطح استان و ایجاد ارزش اقتصادی برای جوامع محلی کمک کند.

او در پایان تاکید کرد: رویکرد ما این است که هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران صرفا به مجموعه‌ای از اجراهای موسیقایی محدود نشود، بلکه با برنامه‌ریزی مشترک دبیرخانه جشنواره، فعالان گردشگری و بخش خصوصی، به فرصتی برای معرفی مقصد گردشگری کرمان، تقویت گردشگری فرهنگی و ایجاد زمینه حضور دوباره گردشگران در استان تبدیل شود.

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