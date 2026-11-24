رئیس‌جمهور در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، مورد استقبال رسمی استاندار خراسان‌رضوی و سایر مسئولان این استان، قرار گرفت.

پزشکیان در این سفر سه روزه علاوه بر دیدار و گفت‌وگو با قشرهای مختلف مردم خراسان رضوی فاز یک خط ۳ مترو مشهد را افتتاح می‌کند.

سفر رئیس‌جمهور با هدف حضور میدانی، گفت‌وگو با اقشار مختلف مردم، بررسی ظرفیت‌ها و مسائل استان و پیگیری موضوعات مهم در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، دانشگاهی و زیرساختی برنامه‌ریزی شده است و در طول سفر، او با گروه‌های مختلف و فعالان حوزه‌های گوناگون دیدار خواهند داشت.

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