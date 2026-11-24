https://www.chtn.ir/x4yzQ۳ آذر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۶ کد خبر 1405090300204 فیلم خبری بررسی ظرفیتهای باستان شناختی محوطه دامون زال بستک با حضور مدیرکل میراثفرهنگی هرمزگان، ظرفیتهای باستانشناختی محوطه تاریخی دامون زال بستک با هدف حفاظت و مستندسازی بررسی شد. دریافت 72 MB ویدئو: بابک پارسا انتهای پیام/ کد خبر 1405090300204 صدیقه غلامی دبیر محمد آوخ برچسبها هرمزگان بستک محوطه تاریخی پربینندهترینها چشمه گل رامیان؛ نگین فیروزهای گلستان در دل جنگلهای شمال النگدره در باران پاییزی؛ تماشای رؤیای رنگها در قلب گرگان پاییز تماشایی شاه رستم در سرچهان فارس بهاباد؛ مقصدی میان تاریخ اشکانی، علم و عطر زعفران
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