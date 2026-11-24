https://www.chtn.ir/x4yzK۳ آذر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۸ کد خبر 1405090300206 فیلم خبری بررسی ظرفیت های گردشگری سلامت رودخانه شور دهتل بستک باحضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، ظرفیتهای گردشگری سلامت رودخانه شور دهتل بستک بررسی شد. دریافت 59 MB ویدئو: بابک پارسا انتهای پیام/ کد خبر 1405090300206 صدیقه غلامی دبیر محمد آوخ برچسبها هرمزگان گردشگری سلامت دهتل پربینندهترینها چشمه گل رامیان؛ نگین فیروزهای گلستان در دل جنگلهای شمال النگدره در باران پاییزی؛ تماشای رؤیای رنگها در قلب گرگان پاییز تماشایی شاه رستم در سرچهان فارس بهاباد؛ مقصدی میان تاریخ اشکانی، علم و عطر زعفران
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