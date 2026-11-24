به گزارش خبرنگار میراث آریا، غلامرضا فرخی با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی استان کرمان در حفظ هویت فرهنگی و تقویت اقتصاد جوامع محلی اظهار کرد: صنایع‌دستی تنها مجموعه‌ای از تولیدات هنری نیست، بلکه حاصل دانش بومی، تجربه نسل‌ها، خلاقیت هنرمندان و بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی هر منطقه است که می‌تواند با برنامه‌ریزی هدفمند به یک ظرفیت موثر در ایجاد اشتغال، درآمد پایدار و توسعه اقتصادی تبدیل شود.

معاون صنایع‌دستی کرمان با بیان اینکه استان از تنوع چشمگیری در رشته‌ها، شیوه‌های تولید و مهارت‌های سنتی برخوردار است، افزود: گستردگی جغرافیایی و فرهنگی استان، زمینه شکل‌گیری و استمرار هنرهای متنوعی را فراهم کرده که هرکدام می‌توانند در معرفی هویت مناطق مختلف و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی نقش‌آفرینی کنند.

او با تاکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از هنرمندان و تولیدکنندگان تصریح کرد: توسعه صنایع‌دستی نیازمند نگاهی زنجیره‌ای است، به این معنا که حمایت‌ها نباید صرفا به مرحله تولید محدود شود، بلکه آموزش و توانمندسازی، تامین مواد اولیه، ارتقا کیفیت محصولات، طراحی متناسب با نیاز بازار، بسته‌بندی، بازاریابی و فراهم کردن زمینه فروش نیز باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

فرخی در ادامه اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مهم در این حوزه، ایجاد ارتباط موثر میان هنرمندان و بازار مصرف است، بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه‌ها، بازارچه‌های دائمی، خانه‌های صنایع‌دستی، فروشگاه‌های تخصصی و بسترهای نوین عرضه می‌تواند به معرفی بهتر تولیدات، افزایش دامنه مشتریان و تقویت درآمد فعالان این بخش در استان کرمان کمک کند.

معاون صنایع‌دستی کرمان با اشاره به اهمیت خانه‌های صنایع‌دستی در توسعه این حوزه گفت: این مراکز می‌توانند فراتر از فضای عرضه محصولات، به پایگاه‌هایی برای آموزش، انتقال مهارت‌های بومی، حمایت از تولیدکنندگان، توسعه خلاقیت و پیوند میان هنرمندان و فعالان بازار تبدیل شوند و زمینه حضور موثرتر نسل جوان در عرصه هنرهای سنتی استان را فراهم کنند.

او همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در حمایت از تولیدات بومی تاکید کرد و افزود: ایجاد زمینه برای معرفی و استفاده از محصولات صنایع‌دستی در برنامه‌ها، رویدادها و چرخه خرید سازمانی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به تقویت تقاضا، رونق کارگاه‌های تولیدی و ایجاد بازارهای پایدارتر برای هنرمندان منجر شود.

فرخی در پایان خاطرنشان کرد: آینده صنایع‌دستی کرمان در گرو پیوند میان صیانت از اصالت هنرهای بومی و پاسخ‌گویی به نیازهای امروز بازار است. با تقویت زیرساخت‌های تولید و عرضه، توسعه آموزش‌های تخصصی، حمایت از نوآوری و گسترش بازارهای داخلی و خارجی می‌توان مهارت‌های ارزشمند هنرمندان استان را به فرصت‌هایی پایدار برای اشتغال، کارآفرینی و توسعه اقتصادی تبدیل کرد.

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