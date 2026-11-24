به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین رستمیان دوشنبه ۲ آذر۱۴۰۵ با اشاره به نشست مشترک اداره میراث‌فرهنگی شهرستان جویبار و انجمن صنایع‌دستی اظهار کرد: در این نشست، چگونگی بهره‌برداری، ساماندهی و مدیریت غرفه‌های صنایع‌دستی جمعه‌بازار با رویکرد ارتقای کیفیت خدمات، بهبود فضای عرضه محصولات و ایجاد بستر مناسب برای حضور گردشگران بررسی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی جویبار، افزود: با پایان دوره همکاری با سرمایه‌گذار پیشین و در راستای ارتقای سطح کیفی بازار، مقرر شد فرآیند انتقال مدیریت به سرمایه‌گذار جدید دارای توانمندی‌های لازم در حوزه مدیریت بازارهای گردشگری، با نظارت و هماهنگی اداره میراث‌فرهنگی و همکاری انجمن صنایع‌دستی دنبال شود.

او با بیان اینکه ساماندهی این بازار با هدف ایجاد هویت بصری یکپارچه و تقویت جایگاه جمعه‌بازار جویبار به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان در دستور کار قرار دارد، گفت: بازسازی غرفه‌ها با رعایت استانداردهای معماری و بهره‌گیری از مصالح متناسب با بافت و ویژگی‌های منطقه، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ساماندهی این مجموعه است.

رستمیان خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر فراهم‌سازی شرایط مطلوب‌تر برای عرضه محصولات اصیل صنایع‌دستی و حمایت از هنرمندان بومی، می‌تواند زمینه افزایش جذابیت جمعه‌بازار برای گردشگران، رونق اقتصادی و شکل‌گیری فضایی حرفه‌ای‌تر در عرضه صنایع‌دستی را فراهم کند.

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