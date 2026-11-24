به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز سه شنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۵ با اشاره به پیگیری پرونده ثبت جهانی مساجد تاریخی استان اظهار کرد: مسجد جامع فرومد میامی، مسجد تاریخانه دامغان، مسجد سلطانی یا مسجد امام(ره) و مسجد جامع سمنان چهار اثر شاخص استان هستند که در مسیر ثبت جهانی در قالب پرونده مساجد ایران قرار دارند و امیدواریم موضوع این پرونده در اجلاس سال ۲۰۲۸ یونسکو مطرح شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با بیان اینکه مسجد جامع فرومد از گزینه‌های اصلی این پرونده به شمار می‌رود و در مسیر ثبت آن مانع خاصی وجود ندارد، افزود: در خصوص مسجد تاریخانه دامغان نیز با همکاری شهرداری، اقدامات مؤثری برای رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر ثبت جهانی انجام شده است و امیدواریم از میان مسجد سلطانی و مسجد جامع سمنان نیز دست‌کم یکی از این دو اثر به مراحل نهایی ثبت جهانی راه پیدا کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی استان در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی گفت: کارگاه‌های فنی و مرمتی میراث فرهنگی استان به‌صورت فعال در نقاط مختلف مشغول فعالیت هستند و تعداد این کارگاه‌ها در برخی مقاطع به حدود ۶۰ کارگاه می‌رسد که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه استان در حوزه حفاظت، مرمت و احیای بناهای تاریخی است.

تاجیک از آغاز فرآیند مرمت آرامگاه علاءالدوله سمنانی با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد و بیان کرد: این بنای ارزشمند که سال‌ها در وضعیت نامناسب و بلاتکلیف قرار داشت، با پیگیری‌های انجام‌شده به مدت ۱۵ سال از اداره اوقاف و امور خیریه به میراث فرهنگی واگذار شده است و به‌زودی عملیات مرمت آن آغاز می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور به‌صورت مستقیم موضوع مرمت این بنای تاریخی را دنبال می‌کند و در این زمینه نیز نشست‌های کارشناسی و پیگیری‌های لازم انجام شده است تا زمینه احیای شایسته این اثر فرهنگی فراهم شود.

او با تأکید بر جایگاه این استان در پیوند میان جریان‌های عرفانی ایران گفت: استان سمنان بخشی از حلقه اتصال عرفان شرق و غرب ایران به شمار می‌رود؛ مسیری که از نیشابور و بایزید بسطامی آغاز می‌شود، با ابوالحسن خرقانی در شاهرود و علاءالدوله سمنانی و شیخ محمود مزدقانی در سمنان و سرخه ادامه می‌یابد و به مناطق غربی کشور پیوند می‌خورد.

تاجیک افزود: معرفی این مسیر عرفانی و صیانت از آثار و بناهای مرتبط با شخصیت‌های برجسته عرفان ایرانی، یکی از محورهای مهم فعالیت‌های پیش‌روست و تلاش می‌کنیم با مرمت، ثبت و معرفی این آثار، ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری این حوزه بیش از گذشته در معرض دید گردشگران قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به ساماندهی و احیای خانه تاریخی تدین در شهر سمنان تشریح کرد: این خانه تاریخی که سال‌ها در مهجوریت قرار داشت، ابتدای امسال با دستور وزیر میراث فرهنگی در اختیار اداره کل قرار گرفت و اکنون به فضایی برای استقرار اداره میراث فرهنگی شهرستان سمنان، پایگاه بافت تاریخی، اداره تشکل‌ها و بخشی از هنرمندان صنایع‌دستی تبدیل شده است.

او خانه تدین را بزرگ‌ترین خانه تاریخی استان دانست و تصریح کرد: این بنای ارزشمند از ظرفیت و قابلیت رقابت با خانه‌های تاریخی شاخص در شهرهایی همچون کاشان و اصفهان برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بهره‌برداری گردشگری از آن و جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.

تاجیک خاطرنشان کرد: با واگذاری بخشی از این مجموعه به بخش خصوصی و مشارکت سرمایه‌گذاران، به دنبال ایجاد امکانات پذیرایی از گردشگران، توسعه فعالیت‌های اقتصادی متناسب با شأن تاریخی بنا و تبدیل خانه تدین به یکی از ظرفیت‌های فعال گردشگری شهر سمنان هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان همچنین از ورود بازارچه دائمی صنایع‌دستی سمنان به مرحله اجرایی پس از بیش از ۱۲ سال انتظار خبر داد و گفت: مقدمات برگزاری مناقصه این بازارچه فراهم شده است و امیدواریم با طی مراحل اجرایی، حداکثر تا شش ماه آینده شاهد بهره‌برداری از این مجموعه باشیم.

او با اشاره به نقش منابع حاصل از مولدسازی در توسعه زیرساخت‌های میراث فرهنگی اظهار کرد: نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۱۵۰ میلیارد تومان منابع مولدسازی استان به حوزه میراث فرهنگی اختصاص دارد که این منابع می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های زیرساختی، احیای ظرفیت‌های تاریخی، توسعه گردشگری و تقویت فعالیت‌های صنایع‌دستی را فراهم کند.

تاجیک در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های حفاظتی، سرمایه‌گذاری و گردشگری گفت: رویکرد ما صرفاً حفظ بناهای تاریخی نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با مرمت اصولی، تعیین تکلیف آثار بلاتکلیف، بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، میراث تاریخی و فرهنگی استان را به فرصت‌های پایدار برای توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و معرفی هویت فرهنگی سمنان تبدیل کنیم.

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