به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داود آبیان امروز ۳ آذرماه و در حاشیه نشست شورای سیاست‌گذاری جشنواره بین‌المللی سینما و گردشگری ویستا، با اشاره به برگزاری آیین پیوند سینما و گردشگری ویستا در جهان بی‌مرز در روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ در اصفهان گفت: برگزاری این رویداد، فرصتی راهبردی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری اصفهان از طریق زبان جهانی سینما و گسترش تعاملات بین‌المللی است.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: اصفهان با برخورداری از میراث تمدنی، معماری منحصربه‌فرد و ظرفیت‌های گسترده فرهنگی و هنری، شایستگی تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های مهم تعامل سینما و گردشگری در عرصه بین‌المللی را دارد.

آبیان تأکید کرد: رونمایی از پوستر جشنواره ویستا، آغاز مسیری تازه برای حضور هدفمند اصفهان در شبکه تعاملات جهانی سینما و گردشگری خواهد بود.

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