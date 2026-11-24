به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ سعید میرجلیلی گفت: در پی دریافت گزارش مردمی از طریق مرکز پیام یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان یزد مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در یکی از منازل قدیمی واقع در بافت تاریخی شهر یزد، موضوع بلافاصله در دستور کار نیروهای یگان حفاظت قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان یزد اضافه کرد: بر اساس این گزارش، مأموران یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با همکاری عوامل انتظامی کلانتری ۱۲ قائم (عج) و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در محل حاضر شدند و طی عملیاتی، سه نفر را در ارتباط با حفاری غیرمجاز شناسایی و دستگیر کردند.

او افزود: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع انتظامی و قضایی معرفی شدند و پرونده برای بررسی ابعاد موضوع و پیگیری اقدامات قانونی در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ میرجلیلی، ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت شهروندان در صیانت از آثار تاریخی، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، حفاری غیرمجاز یا تعرض به بناهای تاریخی، مراتب را از طریق مرکز پیام یگان حفاظت به شماره ۳۶۲۰۲۷۷۷ اطلاع دهند.

انتهای پیام/