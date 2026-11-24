به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قاسم قادری دوشنبه ۲ آذر۱۴۰۵ در حاشیه بازدید و نشست با اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای گلما در بخش مرکزی ساری، این روستا را مجموعه‌ای ارزشمند از ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری مناسب از این داشته‌ها، تأکید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری با اشاره به آثار تاریخی و میراثی گلما اظهار کرد: چشمه‌های چندصدساله، اماکن مذهبی از جمله امامزاده‌های اسماعیل، ابراهیم، هاشم و بی‌بی شهربانو و همچنین بنای تاریخی درویش فخرالدین، متعلق به قرن هشتم هجری قمری، از جمله ظرفیت‌های شاخص این روستا به شمار می‌روند.

او افزود: مجموعه این ظرفیت‌ها بستر مناسبی برای توسعه گردشگری روستایی فراهم کرده است و تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی اصولی، مشارکت فعال مردم منطقه و حمایت مسئولان شهرستانی و استانی است.

قادری با تأکید بر اهمیت احیای بازار هفتگی روستای گلما که در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: راه‌اندازی مجدد این بازار می‌تواند علاوه بر رونق اقتصادی روستا، زمینه عرضه محصولات محلی، تقویت تعاملات اجتماعی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار برای ساکنان را فراهم کند.

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