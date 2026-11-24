به گزارش خبرگار میراث آریا، جلال تاجیک روز سه‌شنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۵ با حضور در خبرگزاری ایرنا در سمنان، با اشاره به چالش‌های توسعه مجموعه گردشگری آبگرم استان سمنان اظهار کرد: این مجموعه از ابتدای مسئولیت در اداره کل مورد توجه قرار داشته است، اما توسعه آن نیازمند ایجاد حدود ۲۳ کیلومتر راه دسترسی با شرایط ویژه و عبور از مسیر مسیل‌های فصلی است که تأمین چنین زیرساخت‌هایی با هزینه‌های سنگین همراه بوده و دیگر در توان یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیست و به برنامه‌ریزی و حمایت در سطح ملی نیاز دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با بیان اینکه در سال‌های گذشته، زمانی که امکان تأمین زیرساخت‌های این مجموعه با هزینه کمتر وجود داشت، حمایت لازم از آبگرم صورت نگرفت، افزود: اکنون فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه کار ساده‌ای نیست و حجم اقدامات مورد نیاز به‌گونه‌ای است که نمی‌توان صرفاً با اتکا به ظرفیت‌های استانی و سرمایه‌گذاری خصوصی برای آن برنامه‌ریزی کرد.

او با اشاره به تجربه برگزاری مزایده برای واگذاری مجموعه آبگرم گفت: پیش از این یک‌بار برای جذب سرمایه‌گذار و واگذاری این مجموعه مزایده برگزار شد، اما هیچ متقاضی برای حضور در این طرح اعلام آمادگی نکرد.

تاجیک با اشاره به دو مسیر پیش‌ روی توسعه آبگرم بیان کرد: می‌توان در یک رویکرد، محدوده استخرها و چشمه‌های آبگرم را در اولویت قرار داد تا مردم با وجود دشواری مسیر از این ظرفیت تفریحی استفاده کنند یا با تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، مجموعه را به‌صورت کامل و با امکانات مناسب در اختیار گردشگران قرار داد، با توجه به حجم اقدامات مورد نیاز، در حال حاضر نمی‌توان زمان مشخصی برای تکمیل زیرساخت‌های آبگرم پیش‌بینی کرد و این موضوع نیازمند پیگیری و حمایت در سطح ملی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های اداره کل میراث فرهنگی برای تعیین تکلیف بناهای تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اظهار کرد: کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان به دلیل موقعیت ممتاز در مرکز شهر، ظرفیت بسیار مناسبی برای تبدیل‌شدن به یک مقصد گردشگری، اقتصادی و فرهنگی دارد و مذاکرات لازم با بخش خصوصی برای واگذاری این مجموعه انجام شده است.

او ابراز امیدواری کرد: تا اواخر آذر ۱۴۰۵ زمینه ورود سرمایه‌گذار و تعیین تکلیف این بنای تاریخی پس از مدت‌ها بلاتکلیفی فراهم شود و افزود: از ابتدای مسئولیت تلاش کرده‌ایم بناهای تاریخی دارای ظرفیت اقتصادی به‌جای استفاده صرفاً اداری، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرند تا با ایجاد فعالیت‌های متناسب، امکان حضور گردشگران، پذیرایی و ارائه خدمات در ساعات مختلف شبانه‌روز فراهم شود.

تاجیک از بازگشت مالکیت زمینی به مساحت حدود چهار هزار و ۱۰۰ مترمربع در شهرک گلستان سمنان به این اداره کل خبر داد و گفت: این زمین در سال ۱۳۷۲ با کاربری گردشگری در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفت، اما طی سال‌های گذشته استفاده مؤثری از آن انجام نشد و با حدود چهار ماه پیگیری، مالکیت آن به میراث فرهنگی بازگشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: عملیات عمرانی و اجرایی در این زمین به‌زودی آغاز می‌شود و طرح مشابهی نیز برای توسعه زیرساخت‌های صنایع‌دستی در شاهرود در دستور کار قرار دارد تا از ظرفیت زمین‌ها و دارایی‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی بهره‌برداری شود.

او از برنامه‌ریزی برای ایجاد موزه بزرگ سمنان با استفاده از ظرفیت مولدسازی خبر داد و گفت: تلاش داریم با بهره‌گیری از این ظرفیت و بدون مطالبه اعتبار از وزارتخانه و منابع استانی و ملی، زمینه آماده‌سازی و ایجاد موزه بزرگ سمنان را فراهم کنیم تا بخشی از داشته‌های تاریخی و فرهنگی استان در فضایی شایسته به نمایش گذاشته شود.

تاجیک با اشاره به مرمت زورخانه تاریخی سمنان اظهار کرد: بخشی از اعتبار مورد نیاز این اثر در دوره گذشته اختصاص یافته و هزینه شده است و اداره کل میراث فرهنگی نیز آمادگی همکاری برای ادامه روند مرمت را دارد، اما تحقق این هدف نیازمند مشارکت و همراهی دستگاه‌های مرتبط، از جمله اداره کل ورزش و جوانان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به نقش رویدادهای گردشگری و صنایع‌دستی در معرفی ظرفیت‌های استان و تقویت نشاط اجتماعی افزود: اجتماع بوم‌گردی‌های کشور در اواخر اردیبهشت امسال در روستای قلعه‌بالای شاهرود برگزار شد و رویداد دیگری نیز چند هفته پیش در کاروانسرای میامی شکل گرفت که در معرفی ظرفیت‌های منطقه و ایجاد رونق و نشاط اجتماعی تأثیرگذار بود.

او از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد ملی ته‌چین و جشنواره ملی اقوام در گرمسار خبر داد و گفت: از استان‌های مختلف برای حضور در این رویدادها دعوت شده است و هدف از برگزاری آنها، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری، آداب و رسوم و تنوع قومی استان در کنار ایجاد فضای نشاط و پویایی اجتماعی در مناطق مختلف است.

تاجیک با اشاره به برگزاری ششمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در سمنان خاطرنشان کرد: با وجود شرایط دشوار و انصراف تعدادی از استان‌ها، تصمیم بر برگزاری این نمایشگاه گرفته شد، چراکه رویدادهای فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی علاوه بر معرفی توانمندی هنرمندان و فعالان این حوزه، فرصت ارزشمندی برای تقویت نشاط اجتماعی، تعامل فرهنگی و رونق اقتصادی مناطق به شمار می‌روند.

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