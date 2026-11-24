به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حافظ کریمیان امروز سه‌شنبه ۳ آذرماه، گفت: این مرحله از طرح در ادامه پیگیری‌های نماینده مردم محترم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، محوریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، برگزاری جلسات هماهنگی در قالب کارگروه میراث‌فرهنگی توسط معاون عمرانی فرمانداری و با مساعدت و همکاری شهرداری پیر بکران و دهیاری سهروفیروزان در دستور کار قرارگرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فلاورجان ادامه داد: بر اساس برنامه اجرایی، عملیات ساماندهی و مرمت در این مرحله شامل حذف روکش آسفالت عرشه پل، بازسازی و ترمیم ترک‌های موجود در عرشه، شیب‌بندی سطح پل و اجرای سنگ‌فرش در مساحتی بالغ‌بر ۶۰۰ مترمربع خواهد بود.

کریمیان افزود: در دهه چهل شمسی و به‌منظور ایجاد شرایط عبور خودروهای سبک و سنگین، استحکام‌بخشی پل بابا محمود با ایجاد یک‌لایه بتنی مسلح بروی عرشه پل انجام و نزدیک به ۴ دهه عبور خودرو از این پل انجام می‌گرفت. ترک‌های ناشی از عبور خودرو، و ایجاد فرونشست در بستر پل و فرسودگی روکش آسفالت علاوه بر نفوذ رطوبت نزولی به ساختار اصلی پل، موجب ایجاد آسیب منظری در نما و منظر پل‌شده بود.

او تصریح کرد: اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان فلاورجان به‌عنوان متولی اصلی و محور تخصصی اجرای این طرح، مسئولیت هدایت و نظارت بر روند اقدامات مرتبط با مرمت و ساماندهی پل را بر عهده دارد و همکاری فرمانداری، دهیاری و شهرداری نیز در پیشبرد این پروژه نقش مؤثری داشته است.

کریمیان تأکید کرد: با اجرای این مرحله از عملیات، گامی مؤثر به‌منظور حفاظت و صیانت از پل تاریخی بابا محمود و بهبود وضعیت کالبدی این اثر ارزشمند برداشته می‌شود.

گفتنی است پل تاریخی بابا محمود به شماره۶۳۴ در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۴۵در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

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