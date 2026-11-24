به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری شهرستان سربیشه، دیداری با حضور هادی حق‌پناه، سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه و خیاط، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این دیدار، موضوع همکاری و تعامل دو دستگاه در زمینه معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان و راهنمایی مسافران و گردشگران از طریق نصب تابلوهای راهنمای مسیر در محورهای مواصلاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حق‌پناه با اشاره به ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان سربیشه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای معرفی بهتر این جاذبه‌ها و تسهیل دسترسی گردشگران به مناطق دیدنی شهرستان تأکید کرد.

در پایان این دیدار مقرر شد اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان، تابلوهای مورد نیاز را در اختیار نمایندگی میراث‌فرهنگی قرار دهد تا محتوای مرتبط با معرفی جاذبه‌های گردشگری و مسیرهای دسترسی توسط میراث‌فرهنگی تهیه و بر روی تابلوها درج شود.

این همکاری مشترک گامی در جهت ارتقای زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی گردشگری، تسهیل سفر گردشگران و معرفی شایسته ظرفیت‌های گردشگری شهرستان سربیشه خواهد بود.

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