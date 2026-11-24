به گزارش میراث آریا به نقل از ستاد خبری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، با حکم ایوب آقاخانی، رضا جاویدی به عنوان مدیر بخش مسابقه عکس و داوود نامور به عنوان مدیر بخش بعلاوه فجر این دوره جشنواره منصوب شدند.

متن حکم دبیر جشنواره به رضا جاویدی به شرح زیر است:

«به‌نام آفریننده زیباترین تصاویر

هنرمند گرامی، جناب آقای رضا جاویدی

تماشای صحنه کافی نیست. می‌دانیم و به تجربه دیده‌ایم که افزودن نگاه دیگران بر آنچه ما می‌بینیم آغاز لذّت و تأثیر در دریافت محصول قدسی تئاتر است.

رابطه عکس و تئاتر از این منظر مانند رابطه نقد و تئاتر است و در تبیین و تعیین گستره تأثیرِ آن بسیار کارآمد و مهمّ.

نظر به تجارب شما در این عرصه و التزام توجّه به حوزه عکّاسی تئاتر، بدینوسیله به عنوان مدیر بخش مسابقه عکس چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب می‌شوید.

امید است با یکسان‌سازی سیاست و نگاه به توسعه گستره تأثیر اثر نمایشی و در تعامل با بخش مسابقه پوستر این دوره از جشنواره، به آرمان واحد این دو بخش، زیباترین و برازنده‌ترین جامه عمل را بپوشانید.

به امید آن روز

ایوب آقاخانی

دبیر چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر»

رضا جاویدی، عکاس و کارگردان تئاتر، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و مدرس عکاسی و نمایش در دانشگاه‌های سوره، هنر و معماری و تهران غرب، رئیس سابق و عضو پیشین هیئت‌مدیره انجمن عکاسان خانه تئاتر و عضو فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی (FIAP) است. جاویدی با ۱۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای و عکاسی از بیش از ۳۰۰۰ نمایش، از عکاسان پرکار تئاتر ایران به شمار می‌رود. او با بیش از ۱۷۰ پذیرش در مسابقات بین‌المللی عکاسی در ۱۳ کشور جهان، موفق به دریافت جوایز و مدال‌هایی از فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی (FIAP)، انجمن بین‌المللی عکاسی هنری (IAAP) و لوح زرین جشن حافظ شده است. او همچنین سابقه حضور در هشت دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، نویسندگی و کارگردانی تئاتر و فیلم کوتاه، داوری رویدادهای عکاسی و تألیف کتاب را در کارنامه دارد.



همچنین متن حکم ایوب آقاخانی به داوود نامور به این شرح است:

«به نام وسعت بخش نیکی‌ها

هنرمند گرامی

جناب آقای داوود نامور

رویکرد خصوصی در تئاتر پس از انقلاب اسلامی ایران، اینک کودکی را پشت سر گذاشته، نوجوانی را بدرود گفته و وارد جوانی خود شده است. اینک بر من و ما و دغدغه‌مندان عرصه نمایش و نمایشگریِ ایران است که این دستاورد وسعت‌بخش و نیروزا را در حوزه پویایی جدّی هنر قدسی تئاتر، پاس بداریم و در تحکیمِ حرفه‌ای حضور و هویّتش بکوشیم.

جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر چند سالی است با نسبت‌های مختلفی توجّه به این رویکرد را در ساختار خود تعریف کرده و در این گام چهل و پنجم بر آن است که آن را قدرت و تلألو ببخشد و این گونه به ضرورت حضور این بازوی توانمند و همچنین به توان آن برای بخشیدن اقتدار به اندامواره تئاتر، تاکید و تکیه کند. نظر به تجارب حضرتعالی در این حوزه و نسبت مستقیم و تعریف شده شما با صنف مربوطه، بدینوسیله به عنوان مدیر بخش بعلاوه فجر چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب می‌شوید. باشد که در باز تعریف متمایز آن در این دوره موفّق باشید و الهام بخش.

به امید روزهای روشن

ایوب آقاخانی

دبیر چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر»

داوود نامور دانش‌آموخته سینما و فیلمنامه‌نویسی، دارای مدرک کارشناسی نمایش با گرایش بازیگری و کارشناس ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر و معماری، بازیگر تئاتر و تلویزیون، دارای تجارب مختلف در عرصه دستیاری، برنامه‌ریزی، مدیریت‌تولید است و به عنوان کارگردان فیلم کوتاه، تدوین‌گر، مستندساز و مشارکت در تولید نمایش‌های صحنه‌ای فعالیت‌های مختلفی داشته است. نامور همچنین به عنوان مدیر آکادمی هنرهای اجرایی افرا و مدیر عمارت نوفل‌لوشاتو فعال است.

چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری ایوب آقاخانی در بهمن ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

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