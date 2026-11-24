به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی، نمایش «شاخ بی‌سر» به کارگردانی محمد برهمنی و تهیه‌کنندگی مشترک سروش مکری و مهدی نیک‌عهد، از ۵ تا ۱۵ آذر ۱۴۰۵ در سالن بلک‌باکس سی شیراز روی صحنه می‌رود. تمرین‌های این اجرا از اول آذر آغاز شده است.

اجرای شیراز این نمایش از ۵ تا ۱۵ آذر در ساعت‌های ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰ و ۲۱:۳۰ برگزار می‌شود و مدت زمان آن ۷۵ دقیقه است.

«شاخ بی‌سر» برداشتی آزاد از ۲ اثر کلاسیک «هملت» و «ادیپ شهریار» است که با نگاهی به مفاهیم و مضامین این دو اثر، روایتی درباره خاطره و تداوم آن را روی صحنه می‌برد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «بعضی از حیوانات لحظه‌ای بعد از قطع شدن سر، همچنان می‌دَوَند. بعضی از خاطره‌ها هم همین‌طور…»

محمد برهمنی، سارا رسول‌زاده، مهدی یگانه و علیرضا حق‌پرست بازیگران این نمایش هستند.

«شاخ بی‌سر» پیش از این در دور دوم اجراهای خود در کاخ هنر تهران، طی ۳۰ شب در مهر و آبان ۱۴۰۵، میزبان بیش از ۵ هزار مخاطب بود.

علاقه‌مندان می‌توانند از سایت تیوال به آدرس https://www.tiwall.com/s/shakh۴ برای تهیه بلیت اقدام کنند.

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