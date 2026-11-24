به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پروژه، تدوین سریال «خانم یامامورا» به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی به نیمه رسید و امیرشیبان خاقانی تدوین سریال را بر عهده دارد.



خاقانی پیش از این تدوین سریال‌هایی چون «نون.خ»، «راز بقا»، «بدنام» و سینمایی هایی چون «بت» را بر عهده داشته است.



همزمان با طی کردن مراحل پس‌تولید سریال «خانم یامامورا» نخستین تصویر از حسین سلیمانی منتشر شد. ساعد سهیلی دیگر بازیگر این سریال است که پیش‌تر تصویری از نقش‌آفرینی او منتشر شده بود.



سریال «خانم یامامورا» محصول سیمافیلم است که تولید آن را مرکز سریال سوره برعهده دارد.



این سریال روایتی عاشقانه میان یک دختر ژاپنی و پسری ایرانی است که برای پخش از آنتن رسانه ملی آماده می‌شود.



«خانم یامامورا» اقتباسی از کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب» نوشته حمید حسام و مسعود امیرخانی است که توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.



عکس از امیرحسین غضنفری

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