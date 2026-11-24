به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر طاها خلعتبری سه‌شنبه ۳آذر ۱۴۰۵ با اشاره به پیشنهاد اداره میراث‌فرهنگی رامسر برای برگزاری رویداد نخستین رویداد ملی طراحی معماری مصلای رامسر اظهار کرد: ستاد بازسازی مصلای شهرستان رامسر در نظر دارد با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه تخصصی معماری و شهرسازی کشور، رویداد ملی طراحی معماری ساختمان مصلی را با هدف دستیابی به طرحی متناسب با هویت تاریخی، فرهنگی و معماری منطقه برگزار کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی رامسر افزود: در فرآیند طراحی این پروژه، علاوه بر توجه به کارکرد مذهبی و جایگاه اجتماعی مصلی، ظرفیت‌های گردشگری منطقه، ارزش‌های میراث‌فرهنگی، ویژگی‌های بومی و اقلیمی و مؤلفه‌های هویت معماری رامسر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

او با بیان اینکه رامسر از شهرهای شاخص گردشگری کشور و برخوردار از پیشینه غنی تاریخی، فرهنگی و معماری است، گفت: اجرای پروژه‌های شاخص شهری در این شهرستان نیازمند نگاه هویت‌محور، توجه به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی و بهره‌گیری از رویکردهای نوین معماری است تا ضمن پاسخگویی به نیازهای امروز، زمینه حفظ هویت و اصالت منطقه نیز فراهم شود.

خلعتبری خاطرنشان کرد: برگزاری این رویداد ملی می‌تواند زمینه پیوند میان معماری معاصر، فرهنگ بومی، گردشگری پایدار و صیانت از میراث‌فرهنگی را فراهم کند و فرصتی برای مشارکت معماران، طراحان و صاحب‌نظران کشور در خلق اثری ماندگار، متناسب با جایگاه مذهبی، فرهنگی و گردشگری شهرستان رامسر باشد.

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