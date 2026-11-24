به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، بهروز شعیبی در جریان سفر به استان یزد، با محمدرضا بابایی استاندار یزد، اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و ابوالقاسم محی‌الدینی شهردار یزد دیدار کرد.

در این دیدارها که با هدف بررسی زمینه‌های همکاری و هماهنگی برای میزبانی استان یزد از پانزدهمین جشنواره‌ه ملی فیلم رضوی انجام شد، ظرفیت‌های فرهنگی و اجرایی استان و نحوه مشارکت دستگاه‌های مختلف در برگزاری این رویداد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمدرضا بابایی، استاندار یزد، در دیدار با اعضای ستادهای برگزاری دو جشنواره، با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت هنر در انتقال مفاهیم دینی و ارزشی گفت: اثرگذاری زبان هنر و قالب‌هایی همچون فیلم کوتاه در انتقال پیام، به‌مراتب بیشتر از خطابه است و مخاطبان ارتباط مؤثرتری با این شیوه، ارتباط برقرار می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در جامعه، حمایت از این رویدادها را از وظایف مدیریت ارشد استان دانست و بر پشتیبانی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای برگزاری شایسته جشنواره فیلم رضوی تأکید کرد.

در این دیدار فرشید فلاح، مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع)، حجت‌الاسلام دانشی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، محمد صوفی معاون تولید انجمن سینمای جوانان ایران و مسعود آستانداری، مدیر انجمن سینمای جوانان ایران دفتر یزد، حضور داشتند.

این دیدارها در راستای تقویت تعامل میان نهادهای فرهنگی و اجرایی استان و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای برگزاری رویدادهای سینمایی در یزد صورت گرفت.

انتهای پیام/