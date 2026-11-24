به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی فیلم، مهرداد جلوخانی صداگذاری فیلم سینمایی «پرواز ۶۵۵» به کارگردانی مسعود ده‌نمکی را برعهده دارد. این فیلم که با استفاده کامل از فناوری هوش مصنوعی ساخته شده، تجربه‌ای متفاوت در سینمای دفاع مقدس به شمار می‌رود.

تدوین این اثر سینمایی را الهام عباس‌زاده برعهده دارد و فیلم با روایت حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران‌ایر در ۱۲ تیر ۱۳۶۷، به واقعه‌ای تلخ در تاریخ معاصر می‌پردازد؛ حادثه‌ای که در جریان آن پرواز شماره ۶۵۵ در مسیر بندرعباس به دبی، هدف موشک ناو آمریکایی یواس‌اس وینسنس قرار گرفت و ۲۹۰ سرنشین آن جان باختند.

با پایان مراحل فنی، احتمال رونمایی از این فیلم سینمایی در چهل‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر وجود دارد.

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