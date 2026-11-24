به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، پنجاه‌وهشتمین نشست «شب‌های مستند» شامگاه دوشنبه، ۲ آذرماه، با نمایش فیلم «نصف جهان» ساخته مرتضی شاملی برگزار شد. این برنامه با همکاری انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند در سالن فردوس موزه سینمای ایران برگزار شد و اجرای نشست را فخرالدین سیدی، فیلم‌ساز، بر عهده داشت.

در ابتدای نشست، پیروز کلانتری، مستندساز، درباره تفاوت فضای «نصف جهان» با دیگر آثار مرتضی شاملی که در «شب‌های مستند» به نمایش درآمده بودند، گفت: آنچه امشب به نمایش درآمد، مجموعه‌ای از فیلم‌هایی بود که در فضای آغاز جنگ و پایان آن ساخته شده‌اند. هرکدام از این آثار برای من کشف تازه‌ای بودند؛ به‌ویژه از این منظر که به زندگی آدم‌های معمولی و تجربه‌های فردی و کوچک آن‌ها در بستر جنگ می‌پردازند و به‌جای ارائه روایتی کلان، سراغ روایت‌های کمتر دیده‌شده از زندگی انسان‌هایی می‌روند که معمولاً در تاریخ‌نگاری رسمی جنگ جایی ندارند. این رویکرد برای من بسیار جذاب بود؛ زیرا چنین نگاهی در سینمای مستند جنگ آن دوره چندان رایج نیست و به‌ندرت با آن مواجه می‌شویم. چهار فیلم آقای شاملی نیز از همین منظر برایم کشف جالبی بودند.

او افزود: کشف دیگر من، فاصله میان آن آثار و فیلم نصف جهان بود. این فیلم در سال ۱۳۷۱ ساخته شده و آنچه برایم پرسش‌برانگیز بود، این بود که چگونه در فاصله‌ای نسبتاً کوتاه، از آن فضای سینمایی به اثری با چنین ساختار متفاوت، پیچیده و چندلایه رسیده‌ایم؟ چگونه فیلم‌سازی توانسته است چنین روایت تجربی و متفاوتی را طراحی کند و به مرحله اجرا برساند؟ این نیز برای من کشف تازه‌ای در مواجهه با سینمای آقای شاملی بود.

این مستندساز با اشاره به ظرفیت ادبی فیلمنامه «نصف جهان» گفت: هنگام تماشای فیلم به این فکر می‌کردم که فیلمنامه آن تا چه اندازه ظرفیت انتشار مستقل دارد. به نظرم با متنی مواجه هستیم که جدا از ارزش سینمایی‌اش، از منظر ادبی نیز قابلیت خواندن و بررسی دارد. شیوه روایت آن به ادبیات مدرن نیز نزدیک است؛ ادبیاتی که در آن ذهن و تخیل مخاطب در حرکت میان زمان‌ها و فضاهای مختلف قرار می‌گیرد. رفت‌وآمد میان زمان‌های گوناگون و فضاهایی که به یکدیگر راه پیدا می‌کنند، می‌تواند تجربه‌ای ادبی و سینمایی بسیار خواندنی ایجاد کند.

مرتضی شاملی بخشی از فرایند شکل‌گیری «نصف جهان» را ناخودآگاه دانست و بیان کرد: نمی‌توانم به‌طور مشخص توضیح بدهم که چگونه به تمام این موقعیت‌ها و تصاویر رسیده‌ام. گاهی در جریان کار، صحنه‌ای باید شکل بگیرد، حرکتی باید اتفاق بیفتد یا صدایی باید شنیده شود؛ اما نمی‌توانم همیشه منشأ دقیق این تصمیم‌ها را توضیح بدهم. برای مثال، درباره اصفهان، عبارت‌هایی مانند اصفهان من، شهر چاه و چرخ یا توصیف‌هایی که از فضای بازار و بوی گز، چرم و قلمکار در فیلم وجود دارد، لزوماً از پیش و با محاسبه و طراحی آگاهانه انتخاب نشده بودند. بخشی از آن‌ها از ذهنیت و دریافت شخصی من نسبت به این شهر سرچشمه می‌گرفتند.

او ادامه داد: بخشی از فرایند شکل‌گیری این فیلم به ناخودآگاه مربوط می‌شود. من تلاش کردم به این دریافت‌ها و تداعی‌ها اجازه بدهم در ساختار فیلم حضور پیدا کنند و به شکل تصویری و سینمایی بیان شوند.

ایرج راد، بازیگر «نصف جهان»، درباره نحوه ارتباط اثر با مخاطبان اظهار کرد: «زمانی که این پیشنهاد به من داده شد و فیلمنامه را خواندم، جذابیت‌های خاصی برایم داشت؛ اما نمی‌دانستم این متن چگونه قرار است به تصویر درآید و چه ارتباطی با تماشاگر برقرار کند. مفاهیمی که در فیلمنامه نهفته بود، ذهنیت‌ها، تخیل‌ها و تصورهایی که در کنار یکدیگر قرار می‌گرفتند و همچنین تأثیر نهایی آن‌ها بر مخاطب، برای من چندان روشن نبود. امروز که در این جمع نشسته بودم و فیلم را تماشا می‌کردم، احساس کردم ارتباطی میان اثر و تماشاگران برقرار شده است. در ابتدا تصور کردم شاید سکوت حاضران به معنای خستگی یا برقرار نشدن ارتباط با فیلم باشد؛ اما با نگاهی به اطراف متوجه شدم که تماشاگران با اثر همراه شده‌اند و در سکوت، آن را دنبال می‌کنند.

این بازیگر درباره شیوه هدایت بازیگران از سوی مرتضی شاملی گفت: «درباره شیوه کار مرتضی شاملی با بازیگران باید بگویم که بسیاری از اوقات توضیحات مفصلی درباره نثر، حرکت‌ها یا جزئیات بازی ارائه نمی‌کردند. در عوض، فضای صحنه و لحظه‌ای که بازیگر در آن قرار می‌گرفت، به‌گونه‌ای شکل می‌گرفت که ارتباطی میان ذهنیت کارگردان و دریافت بازیگر ایجاد می‌شد.

او افزود: این ارتباط، بیشتر از آنکه بر پایه توضیحات کلامی باشد، از جنس تجربه و دریافت حسی بود. اگر به بازی‌ها دقت کرده باشید، متوجه می‌شوید که تلاش شده است از تصنع، گفتارهای غیرضروری و حرکت‌های اضافه فاصله گرفته شود. من نیز سعی می‌کردم با رها کردن خود در فضای صحنه، با موقعیت، شخصیت مقابل و محیطی که در آن قرار داشتم ارتباط برقرار کنم و آنچه را از جهان فیلم دریافت کرده بودم، به تماشاگر منتقل کنم. هدفم این بود که از ساده‌ترین و طبیعی‌ترین شکل بیان استفاده کنم؛ بدون آنکه با حرکات یا رفتارهای اضافی، چیزی به شخصیت تحمیل شود. تلاش کردم ذات شخصیت و لحظاتی را که در آن قرار می‌گیرد، به همان شکلی که هست منتقل کنم.

راد ادامه داد: جالب است که خودم نیز پس از سال‌ها، امروز برای نخستین بار فیلم را نه از جایگاه بازیگری که در آن حضور داشته، بلکه از منظر یک تماشاگر تماشا کردم. دیدن فیلم، خاطرات حضور در اصفهان، همکاری با آقای شاملی و سایر عوامل تولید را برایم زنده کرد. بسیاری از لحظات کار در سکوت می‌گذشت؛ سکوتی که معنای خاص خودش را داشت و جایگزین توضیحات طولانی و غیرضروری می‌شد. آنچه میان ما جریان داشت، بیشتر درباره فضا، حس، تخیل و ذهنیت اثر بود.

عباس باقریان، فیلم‌بردار «نصف جهان»، درباره دشواری‌های تولید این فیلم گفت: وقتی متن را مطالعه کردم، سرشار از تصویرهای زیبا و موقعیت‌های بصری بود. به همین دلیل بلافاصله پذیرفتم که در ساخت فیلم مشارکت کنم. البته در زمان تولید با محدودیت‌های متعددی در امکانات تلویزیون مواجه بودیم. گاهی دوربین یا لنز موردنیاز در اختیارمان نبود و حتی برای استفاده از تجهیزات فیلم‌برداری در شرایط خاص، از جمله تصویربرداری با هلیکوپتر، با مشکلاتی روبه‌رو می‌شدیم. آن دوران تلویزیون تولیدات بسیار زیادی داشت و تجهیزات موجود باید میان پروژه‌های مختلف تقسیم می‌شد. بنابراین گاهی ناچار بودیم با امکانات محدود کار کنیم و خودمان را با شرایط تطبیق دهیم. با وجود این دشواری‌ها، از همکاری با مرتضی شاملی بسیار لذت بردم. صبر، بردباری و تصور متفاوت ایشان از اصفهان و جهان پیرامونش، تجربه‌ای ارزشمند برای من بود.

داریوش آشوری، تدوینگر اثر، «نصف جهان» را دشوارترین تجربه دوران حرفه‌ای خود دانست و بیان کرد: «نصف جهان» یکی از دشوارترین پروژه‌هایی بود که در دوران فعالیت حرفه‌ای خود تجربه کردم. آشنایی من با آقای شاملی از طریق یکی از دوستان فرهنگی صورت گرفت. زمانی که فیلمنامه را خواندم، با متنی عجیب و متفاوت روبه‌رو شدم. همان‌طور که دوستان اشاره کردند، فهمیدن این فیلمنامه در نخستین مواجهه آسان نبود و باید چندین بار آن را می‌خواندید تا بتوانید وارد لایه‌های مختلف آن شوید. فیلم در نسخه اصلی روی نگاتیو ۳۵ میلی‌متری و به‌صورت رنگی ساخته شده بود. کیفیت رنگ، تصویر و صدای نسخه اصلی بسیار بهتر از چیزی است که امشب مشاهده کردید. هنگام تدوین، از تماشای تصاویر و کیفیت بصری و صوتی فیلم لذت می‌بردیم. امیدوارم در آینده امکان مرمت و دیجیتال‌سازی باکیفیت آن فراهم شود تا مخاطبان بتوانند اثر را با کیفیتی نزدیک به نسخه اصلی تماشا کنند.

او افزود: به یاد دارم در نخستین روزهای تدوین، آقای شاملی از من خواستند دشوارترین سکانس فیلم را مونتاژ کنم تا نتیجه را ببینند. ایشان در کار بسیار دقیق و سخت‌گیر بودند. من نیز آن سکانس را تدوین کردم و پس از نمایش آن، تأیید ایشان را گرفتم و کار را ادامه دادم.

آشوری درباره تصاویر باقی‌مانده از مراحل تولید فیلم نیز گفت: این فیلم هم ویژگی‌های سینمای داستانی را دارد و هم از جنبه‌های مستند و تجربی برخوردار است. تا جایی که به خاطر دارم، حدود ۳۰۰ دقیقه نیز تصاویر مستند از مراحل تولید و فضای کار وجود دارد. در ساختار فیلم، حمله‌هایی که در دوره‌های مختلف تاریخی به ایران، اصفهان، میراث فرهنگی و هویت این سرزمین صورت گرفته، از طریق تصاویر و روایت‌های مختلف بازنمایی می‌شود. فیلم با ارجاع به دوره‌هایی مانند حمله مغولان و تیمورلنگ، به بخش‌هایی از تاریخ معاصر و حتی وقایعی مانند کودتای ۲۸ مرداد نیز اشاره می‌کند.

او در ادامه گفت: این اثر در حقیقت تلاشی برای یادآوری اتفاقاتی است که در طول تاریخ بر سر این سرزمین آمده است.

ناصر شکوهی‌نیا، صدابردار فیلم، درباره دشواری‌های تولید «نصف جهان» توضیح داد: در زمان تولید فیلم، امکانات محدودی از سوی تلویزیون در اختیار ما قرار گرفت و متأسفانه بنیاد سینمایی فارابی نیز همکاری چندانی در زمینه تأمین تجهیزات صدا نداشت. به همین دلیل در دو مرحله از تولید با مشکلات و دشواری‌هایی مواجه شدیم. اگر دوستان به خاطر داشته باشند، فیلم‌برداری در مقطعی آغاز شد، اما به دلایلی متوقف شد. از آنجا که بیشتر عوامل از کارکنان صداوسیما بودند، هرکدام به پروژه‌های دیگری رفتند. من به آقای شاملی قول داده بودم که تا پایان کار همراهشان بمانم.

او افزود: خوشبختانه پس از حدود دو تا سه ماه، تولید از سر گرفته شد و توانستیم کار را ادامه دهیم. با وجود همه سختی‌ها، تجربه بسیار خوبی بود. در آن پروژه مانند اعضای یک خانواده کنار یکدیگر بودیم و همین همراهی باعث شد دشواری‌های کار برایمان قابل تحمل شود. اکنون که به آن دوران فکر می‌کنم، احساس می‌کنم چه زود گذشت.

احمد الستی، پژوهشگر سینما، مترجم و استاد دانشگاه، با اشاره به شخصیت «میم» در «نصف جهان»، او را شخصیتی تعمیم‌پذیر دانست و گفت: من آقای شاملی را بیش از پنجاه سال است که می‌شناسم و مدتی نیز با ایشان همکار بوده‌ام. متأسفانه در زمان نمایش اولیه فیلم در ایران فرصت تماشای آن را پیدا نکردم؛ اما اکنون که آن را دیده‌ام، با اثری سرشار از راز و رمز مواجه شده‌ام که تقریباً هر نمای آن نیازمند خوانش و مطالعه است. به‌ندرت در سینمای ایران با فیلمی مواجه شده‌ام که تا این اندازه به جزئیات توجه کند و امکان تفسیر و خوانش‌های متعدد داشته باشد. اجازه بدهید به چند نمونه اشاره کنم. نخستین بار که شخصیت میم را می‌بینیم، نام ایرج راد در تیتراژ پایانی با عنوان میم معرفی شده است. او در ابتدای فیلم با چمدانی وارد می‌شود و در پایان نیز چمدانش را بر جای می‌گذارد و از صحنه خارج می‌شود. پرسش این است که او مسافر است؟ مهمان است؟ یا نماینده همه ماست؟ به نظرم شخصیت میم در نهایت می‌تواند به همه ما تعمیم پیدا کند؛ انسانی که چمدانش را بر جای می‌گذارد و در تاریکی ناپدید می‌شود.

او درباره دیگر لایه‌های رازآلود فیلم بیان کرد: نمونه دیگر، صحنه‌ای است که فیلم‌ساز سرانجام خانه را پیدا می‌کند، وارد آن می‌شود و لحظه‌ای بعد صدای فریادی از داخل خانه به گوش می‌رسد. آیا او با اتفاق هولناکی روبه‌رو شده است؟ آیا کشته شده است؟ فیلم پاسخ روشنی به این پرسش نمی‌دهد. نکته جالب‌تر اینکه پیش‌تر به ما گفته شده پیرمردی که از خانه مراقبت می‌کند، کر و لال است؛ اما هنگامی که صدای فریاد را می‌شنود، سرش را برمی‌گرداند و به آن واکنش نشان می‌دهد. آیا این شخصیت واقعاً کر و لال است یا از ابتدا وانمود می‌کرده که چنین است؟ به نظرم اینجا با یکی از رازهای مهم فیلم مواجه هستیم.

الستی ادامه داد: در صحنه‌ای دیگر، نخستین بار تصویر میم را در انعکاس شیشه پنجره می‌بینیم؛ زمانی که مرحوم صدر در حال صحبت با تلفن است. میم در قالب انعکاسی در شیشه ظاهر می‌شود و از مقابل آن عبور می‌کند. به نظرم این شخصیت، نوعی همزاد فیلم‌ساز است؛ کسی که برای ساخت فیلم به آن مکان آمده و تنها در لحظاتی خاص از سوی شخصیت‌های دیگر دیده می‌شود. از این منظر، با اثری مواجه هستیم که به‌سادگی نمی‌توان آن را در قالب یک داستان متعارف تعریف کرد. همان‌طور که یکی از دوستان اشاره کرد، فیلم سرشار از راز و رمز است. از سوی دیگر، شخصیت فیلم‌ساز نیز در نهایت وارد همان خانه می‌شود و دیگر از آن بیرون نمی‌آید. ما فقط صدای فریاد او را می‌شنویم. این پایان‌بندی نیز بر رازآلودگی فیلم می‌افزاید.

این پژوهشگر در سخنان پایانی خود، «نصف جهان» را فیلمی درباره روح و حافظه تاریخی ایران دانست و گفت: در مجموع، معتقدم نصف جهان فیلمی درباره روح و حافظه تاریخی ایران است؛ اثری که محدود به اصفهان یا دوره تاریخی مشخصی نیست و با ارجاع به گذشته، درباره تجربه جمعی ما سخن می‌گوید. به نظرم این فیلم را نمی‌توان صرفاً بر اساس قصه آن ارزیابی کرد. اهمیت اثر در رازهای پنهان و امکان خوانش‌های متعدد آن است. نصف جهان تجربه‌ای متفاوت و در زمان خود بسیار نوآورانه بود. این فیلم از آن دسته آثاری است که برای فهم آن باید با تاریخ ایران و لایه‌های مختلف فرهنگی و تاریخی این سرزمین آشنا بود. با این حال، زیبایی سینما در همین است که هر مخاطب می‌تواند خوانش متفاوتی از آن داشته باشد.

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