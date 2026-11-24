به گزارش خبرنگار میراث آریا، همایش ملی «میراث موزه‌ای و زمانه پساجنگ» با هدف واکاوی چالش‌ها و تبیین ظرفیت‌های نهادهای موزه‌ای در مواجهه با پیامدهای مخرب منازعات و تحولات دوران پساجنگ، با حضور برجسته‌ترین پژوهشگران، اساتید دانشگاه و جمعی از مدیران ارشد و صاحب نظران حوزه موزه‌داری کشور برگزار می‌شود.

مصطفی پورعلی، دبیر علمی این همایش، در تشریح اهداف و ضرورت‌های برگزاری این رویداد تخصصی، با بیان این که جنگ‌ها فراتر از آسیب‌های کالبدی به بناها و مجموعه‌های موزه‌ای، پیوندهای بنیادین فرهنگی و حافظه تاریخی جوامع را هدف قرار می‌دهند، اظهار کرد: مواجهه با پیامدهای پساجنگ، نیازمند رویکردی نوین و فراتر از حفاظت سنتی است. در این برهه حساس، موزه‌ها به عنوان ارکان پاسداشت میراث ملموس و ناملموس، وظیفه‌ای خطیر در زمینه بازخوانی حافظه جمعی، احیای پیوندهای گسسته فرهنگی و تقویت گفت‌وگوی اجتماعی بر عهده دارند.

او با تأکید بر نقش میراث موزه‌ای در فرایند بازسازی هویت فرهنگی و اجتماعی جوامع آسیب‌دیده افزود: این همایش فرصتی مغتنم برای نخبگان و مدیران فراهم می‌آورد تا ضمن تبادل‌نظر علمی و تجربیات زیسته، راهکارهای عملیاتی برای ارتقای جایگاه موزه‌ها در دیپلماسی فرهنگی، صلح‌آفرینی و انتقال دقیق تجربه‌های تاریخی به نسل‌های آینده را تدوین و تبیین کنند.

انتهای پیام/