به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن قربانی امروز سه‌شنبه سوم آذر ماه ۱۴۰۵ به همراه جواد شیرخانی شهردار ریوند و جواد رجبی مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان در دیدار با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی اظهار کرد: از تعامل و همکاری مجموعه میراث‌فرهنگی شهرستان و استان، در راستای بهره‌برداری از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان قدردانی می‌کنم.

فرماندار شهرستان داورزن ادامه داد: داورزن به‌عنوان دروازه ورودی استان خراسان رضوی، از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی برخوردار است و توجه ویژه به این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، جذب گردشگر و معرفی هرچه بیشتر شهرستان باشد.

او مهم‌ترین مطالبات و اولویت‌های شهرستان را در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری مطرح کرد و خواستار برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم برای معرفی روستای کاهک به‌عنوان روستای جهانی گردشگری، نصب تابلوهای جاده‌ای معرفی بناهای تاریخی در ورودی استان و تخصیص اعتبارات لازم برای بازسازی و مرمت آثار شاخص تاریخی از جمله کاروانسرای ثبت جهانی مزینان، مسجد و بافت تاریخی چشام و بافت‌های تاریخی باشتین و کاهک شد.

قربانی همچنین بر ضرورت تخصیص اعتبار و آغاز عملیات اجرایی احداث پایگاه اطلاع‌رسانی گردشگری در دروازه ورودی استان تأکید کرد و افزود: تولید محتوای رسانه‌ای و معرفی ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری شهرستان باید به‌صورت هدفمند دنبال شود تا زمینه جذب گردشگران و شناساندن جاذبه‌های داورزن در سطح ملی فراهم شود.

فرماندار داورزن با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های بومی و محصولات شاخص شهرستان، بر ضرورت توجه ویژه به جشنواره فلفل بیزه و معرفی این محصول به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های شاخص کشاورزی، اقتصادی و گردشگری شهرستان تأکید کرد.

او همچنین با اشاره به پروژه پارک خطی گردشگری ریوند، خواستار مشارکت و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی با شهرداری ریوند برای تکمیل این طرح و ارتقای خدمات‌رسانی به زائران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) شد.

هم‌چنین جواد شیرخانی شهردار ریوند در ابن جلسه، گزارشی از روند پیشرفت پروژه پارک خطی زائر ارائه کرد و رجبی، مدیر میراث‌فرهنگی شهرستان نیز گزارشی از عملکرد هشت‌ماهه و اقدامات انجام‌شده در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ارائه داد.

سید جواد موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن استقبال از مطالبات مطرح‌شده، بر همکاری و همراهی مجموعه اداره‌کل و نگاه ویژه به داورزن به‌عنوان دروازه ورودی استان تأکید کرد و قول مساعد داد موضوعات و درخواست‌های مطرح‌شده در راستای توسعه گردشگری و حفظ آثار تاریخی شهرستان پیگیری شود.

انتهای پیام/