به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «خواب» به کارگردانی مانی مقدم و تهیه کنندگی امیرحسین حیدری که پیش‌تر حضور بین‌المللی خود را با جشنواره معتبر بوسان آغاز کرده بود، این‌بار در ادامه مسیر جهانی خود در جشنواره بین‌المللی فیلم کرالا (IFFK) به نمایش درمی‌آید.

جشنواره کرالا یکی از رویدادهای شناخته‌شده سینمای آسیاست که با تمرکز بر سینمای مستقل، مؤلف و آثار شاخص سینمای جهان، هر سال میزبان فیلمسازان و آثار سینمایی کشورهای مختلف است.

سی و یکمین جشنواره فیلم کرالا از ۲۰ تا ۲۷ آذر (۱۱ تا ۱۸ دسامبر) در هند برگزار می‌شود و ۱۴ فیلم بخش مسابقه برای جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردان، جایزه بهترین فیلم اول، جایزه نتپک، جایزه فیپرشی و جایزه تماشاگران در رقابت خواهند بود.

«خواب» با روایتی متفاوت از مرز میان رؤیا و واقعیت، به بحران‌های عاطفی و روابط انسانی می‌پردازد و تلاش می‌کند تصویری تازه از تنهایی، عشق و فروپاشی تدریجی زندگی یک انسان ارائه دهد.

فیلمنامه «خواب» را پژمان تیمورتاش و مانی مقدم بر اساس طرحی از مانی مقدم نوشته‌اند و رضا عطاران، مریلا زارعی، هدی زین‌العابدین، کاظم سیاحی و علی مصفا در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

پیش از این عباس کیارستمی با «طعم گیلاس» و «کلوزآپ»، داریوش مهرجویی با «گاو» و «هامون»، اصغر فرهادی با «درباره الی»، جعفر پناهی با «یک تصادف ساده»، مجید برزگر با فیلم «پرویز»، روح‌الله حجازی با «اتاق تاریک»، مانیا اکبری با «۱۰+۴» و شهرام مکری با فیلم «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» در این جشنواره حضور داشته اند.

حضور در جشنواره کرالا، دومین حضور بین‌المللی «خواب» پس از جشنواره بوسان محسوب می‌شود و مسیر نمایش جهانی این اثر همچنان ادامه دارد.

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