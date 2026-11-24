به گزارش میراث آریا به نقل از ستاد خبری جشنواره، با حکم محمد حمیدی مقدم دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» شیرین نادری به عنوان مدیر بین‌الملل و محدثه واعظی‌پور به عنوان مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی این دوره منصوب شدند.

شیرین نادری، متولد سال ۱۳۴۶ فارغ‌التحصیل رشته کارگردانی سینما از دانشگاه‌ سوره است، او سال ۱۳۷۵، فعالیت در بخش بین‌الملل انجمن سینمای جوانان ایران را آغاز کرد، نادری که سابقه عضویت در هیأت انتخاب بین‌الملل جشنواره‌ فیلم کوتاه تهران و جشنواره‌ «سینماحقیقت» را دارد، یکی از داوران نوزدهمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم کوتاه هامبورگ (۲۰۰۵) بود. نادری مدیر امور بین‌الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مدیر بخش بین‌الملل بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» و عضو هیئت انتخاب بخش بین‌الملل این دوره است.

محدثه واعظی‌پور متولد سال ۱۳۵۷ فارغ التحصیل رشته ارتباطات اجتماعی، روزنامه‌نگار سینمایی، فعال رسانه‌ای و نویسنده است. او روزنامه‌نگاری را از سال ۷۹ با رسانه‌های سینمایی آغاز کرد و با ماهنامه‌های فیلم، فیلم‌نگار و روزنامه‌های اعتماد، بهار، همشهری، ایران و... همکاری داشته است. واعظی‌پور مدیر روابط عمومی موسسه «بهمن سبز»، مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی سوره، مدیر روابط عمومی جشنواره «رویش»، مسئول ستاد خبری سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر، مدیر روابط عمومی هشتمین جشنواره هنری وزارت بهداشت و ... مشاور رسانه‌ای تعدادی از فیلم‌های سینمایی، مستند و تئاتر بوده است. او در چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت» مسئول ستاد خبری بود و مدیر روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم ۱۸ تا ۲۴ آذرماه در پردیس ملت برگزار می‌شود.

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