محمد حیدری‌پور کارشناس توزیع و پخش فیلم در یادداشتی نوشت: این روزها و پس از تجربه دو جنگ طولانی مدت و شرایط خاص کشور، به نظر می رسد جشنواره‌های سینمایی و رویدادهای فرهنگی از جمله کنسرت‌ها یا نمایش‌ها در فرم و محتوا تغییرهایی داشته‌اند یا ضروری است که در مسیر پیش رو تغییر کنند. برگزاری کنسرت‌های متعدد و مختلف و فضا دادن به خواننده های نسل های تازه و شاید آنهایی که به صورت جدی و حرفه‌ای جایگاه درجه یک یا ممتاز نداشته باشند، به حال و روز نسل جوان گرما و شور می دهد، در تئاتر، گشایش نسبی به وجود آمده و در روایت و تیم های نمایش، تنوع و تکثر وجود دارد. با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم، تماشاخانه های خصوصی هنوز سرپا هستند و چراغ تئاتر دولتی و اجراهای متعدد و رنگارنگ خصوصی روشن است.

اما جشنواره های سینمایی، که در دشوارترین شرایط کشور همواره برپا بوده اند، پس از جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان هنوز تعطیل نشده‌اند، نقدها و حرف ها درباره کیفیت آثار و شیوه برپایی هر کدام از این رویدادها باقی و منطقیست، اما یک سوال اساسی این روزها وجود دارد که نباید آن را فراموش کرد، آیا جشنواره های سینمایی در این روزهای دشوار و خاص، دچار نوزایی می شوند؟ تن به تغییرات داده یا همچنان می‌کوشند عوامل و عناصری که معلوم نیست طبق چه ضوابطی وارد فضای جشنواره های ایران شدند، تکرار کنند؟

برای بررسی این موضوع، یک مثال ساده راهگشاست، الگوی جشنواره های سینمایی در ایران طبق قانونی نانوشته، فستیوال‌های غربی هستند، اگر چه در تریبون های رسمی نسبت به این موضوع اشاره نمی شود اما نمی توان نادیده گرفت که تجربه جشنواره های بین المللی همواره مد نظر دبیران بوده، با این تفاوت که این رویکرد هم متاسفانه کاملا «ایرانی» و «بومی» شده است. این ایرانی شدن، ربطی به محتوای آثار یا حمایت از سینمای ملی ندارد که طبیعتا هدف اصلی هر جشنواره دولتی و حاکمیتی است، مسئله این است که رویدادهای اروپایی، از مهمترین و شناخته شده ترین ها تا جشنواره های درجه دو و کمتر شناخته شده، به دلیل حساسیت نسبت به استفاده از بودجه عمومی، هرگز تصویری از بریز و بپاش و زرق و برق را به نمایش نمی گذارند.

از ماجرای فرش قرمز در کن بگذریم که معمولا عرصه ای برای درخشش ستاره هاست، مدیران و برگزار کنندگان جشنواره، به کاربران این رویداد خبرساز، امتیاز ویژه نمی دهند گاه شرایط اقتصادی باعث شده همان بطری آب ساده هم حذف شود، آنچه برپاست و بسیاری از مدیران فرهنگی، منتقدان و روزنامه نگاران دیده و به آن اذعان دارند، فضایی برای فیلم دیدن است، سالن های متعدد، با کمترین تشریفات و ضوابطی که برای همه یکسان است، از جمله در صف قرار گرفتن برای ورود به سالن.

در ایران، از دهه هشتاد به واسطه بالا رفتن قیمت نفت، هم تعداد جشنواره ها زیاد شد، هم سازمان ها و نهادها کوشیدند با برگزاری رویدادهای مربوط به فیلم و سینما، خود را معرفی کنند و توجه عمومی و مدیران بالادستی را نسبت به عملکرد خود بیشتر کنند. در همه این ادوار جشن سینمایی حافظ و جشن تصویر سال به عنوان دو رویداد شاخص سینمایی دور از چارچوب دولتی، شان و جایگاه خود را حفظ کردند. سیف الله صمدیان وجه روشنفکری و هنری، را جدی گرفت و به جوانان بها داد و زنده یاد علی معلم با جذب حامیان قدرتمند مالی، مراسمی شبیه اسکار یا گلدن گلوب برپا کرد و به ستاره های تلویزیون و سینما میدان داد، جشن خانه سینما هم، با حمایت اغلب سینماگران، به عنوان یک رویداد صنفی خاص و مهم بود.

اما جشنواره های دولتی، مثل جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره «سینماحقیقت» و جشنواره ملی و بین المللی فیلم فجر، بزرگتر و وسیع تر می شدند، زرق و برق پیدا می کردند و زیباتر می شدند، بودجه عمومی، حمایت بعضی نهادها و ارگان ها و توجه به این محافل و برگزیدگانشان باعث می شد جشنواره ها مرکز اخبار باشند و به ویژه جشنواره ملی فیلم فجر، بهمن ماه اغلب ایرانی ها را عطرو بویی خاص بدهد. حالا و با وجود فراز و فرودهای اجتماعی، کمرنگ شدن اثر بخشی رویدادها، (حتی جشن حافظ هم بیشتر در معرض انتقاد است تا ستایش‌های پیشین) جشنواره های داخلی نیازمند دگردیسی هستند. این تغییر را نباید صرفا به شیوه انتخاب و داوری و رویکرد و توجه به فیلم های خاص محدود کرد، جشنواره های این روزها باید شبیه زندگی مردم باشند، اگر دولتمردان از صرفه جویی و توجه به مصرف انرژی می گویند و آموزش کودکان در مدارس با خطر تعطیلی های ناشی از کمبود برق و گاز روبروست، چرا جشنواره های سینمایی، مصون از این تغییرات هستند؟

چطور جشنواره های غربی با توجه به موضوع محیط زیست از چاپ کارت شناسایی مهمانان خودداری می کنند یا سعی می کنند اقلام مصرفی را محدود کنند، آیا مدیران و دبیران جشنواره های ایرانی هم به این موضوع فکر می کنند که حذف تشریفات و زرق و برق، در این روزها بسیار مهم است. تعطیلی جشنواره ها، به دلیل بار مالی، خطایی استراتژیک در حوزه فرهنگ است. گذر زمان جشنواره ها و رویدادهای کم اثر را تعطیل کرده اما چند جشنواره اصلی، که محل درخشش سینماگران ایرانی هستند، باید زنده بمانند برای زنده ماندن این رخدادها، نیازمند بازنگری در شکل اجرا، کم کردن هزینه ها (از جمله پذیرایی یا صدور کارت فیزیکی و ...) هستیم. جشنواره ها می توانند به محملی برای توجه به هنر سینما تبدیل شوند، در کشوری که جوانان پرشماری دارد این یک راهبرد خطیر است، اما بخش فراموش شده از نظر مدیران و دبیران این است که جشنواره ها باید شبیه جامعه و مردم باشند تا خاطره بسازند و ماندگار شوند.

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