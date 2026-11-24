به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی سیما فیلم، شادروان غلامرضا نیکخواه از بازیگران این فصل سریال بود و تصویر تست گریم او، بخشی از مراحل آماده‌سازی برای حضور در این مجموعه را به نمایش می‌گذارد.

«زیرخاکی ۵» به نویسندگی و کارگردانی جلیل سامان و تهیه‌کنندگی رضا نصیری‌نیا از تولیدات سیمافیلم است که در ادامه فصل‌های قبلی این مجموعه در حال تولید است.

غلامرضا نیکخواه بازیگر باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون که برای شرکت در مراسم درگذشت برادرش به شیراز رفته بود، امروز دوشنبه دوم آذر به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد و دار فانی را وداع گفت.

او متولد اول فروردین ۱۳۲۷ بود و تاکنون در فیلم و سریال‌های مختلفی بازی کرده است و در سال های اخیر در آثار کمدی مختلف حضور داشت.

این بازیگر که در حال حاضر سریال «مرد سه‌هزار چهره» را روی آنتن تلویزیون دارد، قرار بود در فصل پنجم سریال «زیرخاکی» به کارگردانی جلیل سامان نیز به ایفای نقش بپردازد.

غلامرضا نیکخواه فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۴۵ با بازیگری در تئاتر بوشهر آغاز کرد و بعدها با حضور در مجموعه‌های تلویزیونی «نوروز ۷۲»، «پرواز ۵۷»، «جنگ ۷۷»، «مرد هزارچهره»، «مرد دوهزار چهره»، «بزنگاه»، «قهوه تلخ» و برنامه «جوکر» به چهره‌ای شناخته‌شده در عرصه طنز ایران تبدیل شد.

او همچنین در فیلم‌های سینمایی «طهران تهران»، «آینه بغل» و «رحمان ۱۴۰۰» ایفای نقش کرده بود.

خانه سینما، مجموعه تئاتر شهر، خانه هنرمندان ایران و مرکز سیما فیلم در پیام‌های جداگانه‌ای درگذشت ناگهانی علامرضا نیکخواه را تسلیت گفتند.

مراسم تشییع زنده یاد غلامرضا نیکخواه چهارشنبه ۴ آذرماه ساعت ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

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