به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی سیما فیلم، سریال «ماه عسل» به کارگردانی منوچهر هادی، تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی و نویسندگی محمد تنابنده، وحید جعفری و شهاب مهربان، از ۸ آذرماه در روزهای فرد به‌روی آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت.

در این کمدی ۳۰ قسمتی، حسام و سمیرا در آغاز زندگی مشترک، با چند زوج جوان همسفر می‌شوند؛ سفری که قرار است ماه عسلشان باشد، اما همه‌چیز طبق برنامه پیش نمی‌رود...

بازیگران:امیر کاظمی، مریم مؤمن، یوسف تیموری، یوسف صیادی، الهام حمیدی، سعید نعمتی، سیروس همتی، افسانه چهره‌آزاد، مینا نوروزی‌فرد، پرستو مرادی، صفر کشکولی، عباس محبوب، آزاده ریاضی، شهربانو موسوی، بهزاد رحیم‌خانی و نادر داهیم

این مجموعه با هنرمندی قدرت‌الله ایزدی، علی صالحی و سانیا سالاری و با نقش‌آفرینی زنده‌یاد اکبر عبدی روانه آنتن می‌شود.

عوامل این مجموعه عبارتند از: مدیران برنامه‌ریزی: آوا بالاور و محمد حیدریان، دستیار اول کارگردان: سیدشهاب‌الدین محسن‌نژاد، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، عکاسان: کیوان کشاگر و علی رزاق‌کریمی، طراح تیتراژ: امین مبارکی، مدیران تولید: علیرضا ابوالقاسمی‌نژاد و سیدامیر سیدابراهیمی، مدیر فیلم‌برداری: عبدالله عبدی‌نسب، تدوین: محمدابراهیم هادی، موسیقی: آریا عظیمی‌نژاد، خواننده: علی لهراسبی،طراح چهره‌پردازی: زنده‌یاد علی بهرامی، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین صادقی، صدابردار: حمید زیباکلام، طراح صحنه: محسن غلامی، طراح لباس: آرتا ماهان، جلوه‌های ویژه بصری: آیدین عبدی‌نسب، جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، ناظر کیفی: سعید معدن‌کن، مشاور متن: محمدحسین بنی‌احمدی، طراح بدلکاری: امیرحسین خنجری، مدیران تدارکات: مجتبی علیشاه و حمید دریایی

این سریال از ۸ آذرماه روزهای فرد از شبکه سه پخش می‌شود. این سریال محصولی از سیمافیلم است.

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