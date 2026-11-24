به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا بارانی سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: به مناسبت هفته بسیج نمایشگاه صنایع‌دستی اسوه با محوریت معرفی صنعتگران و هنرمندان بسیجی شهرستان هامون در سالن ورزشی شهرمحمدآباد برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی هامون بیان کرد: در این نمایشگاه ۱۲ صنعتگر و هنرمند هامونی با به نمایش گذاشتن آثار خود همچون سیاه‌دوزی، خامه‌دوزی، البسه محلی، سوزن‌دوزی، توتن‌بافی، فرش سیستان و... حضور دارند.

او گفت: این نمایشگاه مورد استقبال و بازدید معاون هماهنگ‌کننده سپاه سلمان استان، فرماندار هامون و اعضای شورای تامین و شورای اداری شهرستان قرار گرفت که در این بازدید بر توسعه و ترویج صنایع‌دستی و استمرار این نمایشگاه ها و عرضه صنایع دستی بومی شهرستان تاکید شد.

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