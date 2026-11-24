به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صادق میرحسینی روز سه شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت صیانت از آثار تاریخی و میراث ارزشمند منطقه سیستان اظهار کرد: در جریان نشست و بازدید رئیس اداره حراست و فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان، از اداره میراث‌فرهنگی شهرستان، مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های حفاظتی و حراستی مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زابل افزود: در این نشست، ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و امکانات حفاظتی با هدف ارتقای ضریب امنیت آثار و محوطه‌های تاریخی مورد تأکید قرار گرفت و وضعیت حفاظتی محوطه تاریخی و بقعه بی‌بی‌دوست به‌عنوان یکی از عرصه‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی منطقه بررسی شد.

او ادامه داد: حفاظت فیزیکی، پایش مستمر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از هرگونه تعرض و آسیب به محوطه‌های تاریخی از جمله موضوعات مهم مطرح‌شده در این بازدید بود.

میرحسینی با اشاره به اهمیت موزه مردم‌شناسی سیستان بیان کرد: افزایش ضریب امنیت موزه، تقویت تجهیزات و امکانات نظارتی و حفاظتی، بهبود شرایط نگهداری آثار و اشیای تاریخی و تأمین نیازهای زیرساختی این مجموعه فرهنگی از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.

میرحسینی همچنین بر ضرورت افزایش تعامل و هماهنگی میان مجموعه اداره میراث‌فرهنگی شهرستان، اداره حراست و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای تخصصی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی می‌تواند نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های نظارتی، پیشگیرانه و حفاظت مؤثرتر از میراث تاریخی شهرستان داشته باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زابل در پایان خاطرنشان کرد: سیستان با پیشینه تمدنی و تاریخی چند هزار ساله، گنجینه‌ای ارزشمند از آثار و یادگارهای تاریخی را در خود جای داده است و حفاظت از این میراث گران‌بها نیازمند تأمین امکانات، تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و حمایت و همراهی مجموعه‌های استانی است.

صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی سیستان، مسئولیتی مشترک و ضرورتی انکارناپذیر برای پاسداری از هویت و تمدن این سرزمین و انتقال این سرمایه ارزشمند به نسل‌های آینده است.

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