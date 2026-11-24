به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمیه احمدی امروز سه شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵ با حضور در تعدادی از کارگاه‌های سفالگری استان، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها، روند تولید و مسائل و مشکلات هنرمندان این رشته قرار گرفت.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی در این بازدید با اشاره به جایگاه ارزشمند سفالگری در میان رشته‌های اصیل صنایع‌دستی اظهار کرد: سفالگری از هنرهای ریشه‌دار و هویت‌ساز ایرانی است که علاوه بر برخورداری از پیشینه فرهنگی و هنری، ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال، توسعه کسب‌وکارهای کوچک، رونق اقتصادی و معرفی فرهنگ و هنر استان مرکزی دارد.

او افزود: حمایت هدفمند از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، شناسایی ظرفیت‌های موجود، پیگیری مشکلات کارگاه‌های تولیدی و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر هنرمندان در نمایشگاه‌ها و بازارهای فروش، از جمله اولویت‌های حوزه معاونت صنایع‌دستی است.

احمدی همچنین بر ضرورت توجه به ارتقای کیفیت تولیدات، حفظ اصالت هنرهای سنتی، بهره‌گیری از خلاقیت و نوآوری در طراحی محصولات و متناسب‌سازی تولیدات با نیاز بازار تأکید کرد.

معاون صنایع‌دستی استان مرکزی خاطرنشان کرد: کارگاه‌های صنایع‌دستی تنها محل تولید محصولات هنری نیستند، بلکه پایگاه‌هایی ارزشمند برای انتقال تجربه، حفظ میراث ناملموس و آموزش نسل‌های آینده به شمار می‌روند و صیانت از این ظرفیت‌ها نیازمند حمایت مستمر و تعامل نزدیک با هنرمندان است.

او در پایان تأکید کرد: معاونت صنایع‌دستی استان با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان و تقویت زنجیره تولید تا عرضه، مسائل و مطالبات هنرمندان را پیگیری می‌کند تا زمینه پویایی بیشتر کارگاه‌ها، افزایش فرصت‌های اشتغال و معرفی شایسته هنر سفالگری استان مرکزی در سطح ملی فراهم شود.

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