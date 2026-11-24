به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی انجمن علمی سینمای دانشگاه دامغان، نخستین نشست از سلسله برنامه‌های «سینماگپ» انجمن علمی سینمای دانشگاه دامغان با عنوان نشست «تصور، واقعیت، سینما»، غروب روز یکشنبه، ۱ آذر ماه سال جاری، با حضور مقداد جاوید صباغیان، فاطمه جمالی‌باشی و مهدی صفری، در پلاتو تجربه دانشکده هنر دانشگاه دامغان برگزار شد.

مهدی صفری، در سخنان ابتدایی، راجع به دسترس‌پذیر بودن تصویر در دنیای امروز گفت: امروزه تصویر بیش از هر زمان دیگری در دسترس مخاطبان قرار دارد. اگر در دوران والتر بنیامین، برای تماشای یک فیلم باید به سالن سینما مراجعه می‌کردیم و امکان مواجهه با آن تصویر به خرید بلیت و حضور در زمان و مکان مشخصی وابسته بود، امروز با تکثیر گسترده تصاویر مواجهیم؛ تکثیری که از نظر کمیت و گستره دسترسی، با دوران بنیامین قابل مقایسه نیست.

او راجع به تجربه نسل‌های گذشته منتقدان سینمایی در مواجهه با سینما خاطرنشان کرد: در همین زمینه، می‌توان به تجربه نسل‌هایی از منتقدان سینمایی مانند پرویز دوایی، مسعود فراستی، هوشنگ گلمکانی، جواد طوسی و دیگر منتقدان نسل‌های پیشین اشاره کرد. برای این نسل، تصویر سینمایی واجد نوعی تقدس و اصالت بود. آن‌ها از نسلی بودند که تجربه تماشای فیلم در سالن سینما را تجربه‌ای یگانه می‌دانستند؛ تجربه‌ای که در آن مخاطب به آستانه اثر نزدیک می‌شد و به تعبیری، در برابر آن قرار می‌گرفت. در آن دوران، تعداد سالن‌های سینما محدود بود و نمایش هر فیلم نیز به بازه زمانی مشخصی محدود می‌شد. بنابراین، تماشای فیلم در سالن سینما واجد کیفیتی آیینی و منحصربه‌فرد بود.

مقداد جاوید صباغیان، درباره کاسته شدن از کیفیت آیینی سینما در دنیای امروز عنوان کرد:امروز اما آن کیفیت آیینی تا حد زیادی از میان رفته است. تصویر سینمایی را می‌توان در تلفن همراه و در هر زمان و مکانی مشاهده کرد. این وضعیت پرسش مهمی را پیش می‌کشد: آیا بنیامین، اگر با چنین گستردگی و دموکراتیزه‌شدن دسترسی به تصویر مواجه می‌شد، از آن استقبال می‌کرد؟ آیا این تکثیر گسترده، به معنای اصالت‌زدایی از تصویر است؟ آیا تجربه مواجهه با تصویر سینمایی همچنان می‌تواند واجد همان لذت عمیق و ناب گذشته باشد؟

او در باب بازنویسی مفهوم اصالت هنری در دنیای دیجیتال گفت:: از سوی دیگر، باید پرسید آیا تقدس و اصالتی که نسل‌های پیشین منتقدان برای سینما قائل بودند، با تغییر شیوه‌های مواجهه با تصویر از میان رفته است یا نسل‌های جدید در حال بازنویسی مفهوم اصالت هنری هستند؟ آیا آنچه پیش‌تر به‌عنوان معیار اصالت پذیرفته می‌شد، همچنان اعتبار دارد یا باید در پرتو تجربه‌های تازه مورد بازنگری قرار گیرد؟ برای بررسی نسبت تصویر با واقعیت، لازم است میان تخیل و وهم تمایز قائل شویم. وهم از جنس تخیل نیست؛ وهم پدیده‌ای است که در اثر اختلال در ادراک عینی و دریافت حسی ما شکل می‌گیرد. برای مثال، ممکن است چند خط موازی را به‌صورت یک خط واحد ادراک کنیم. در مقابل، تخیل در ذهن ما جریان دارد و می‌تواند به خلق صورت‌ها و تصاویر ذهنی منجر شود.

این مدرس سینما افزود: هر دو مقوله با تصویر ارتباط دارند، اما ماهیت یکسانی ندارند. تصویر می‌تواند حاصل فرآیندهای ذهنی و ادراکی متفاوتی باشد و شناخت ما از آن نیز لزوماً از واقعیت بیرونی مستقل نیست. از این منظر، باید پرسید تصویر تا چه اندازه بازنمایی واقعیت است و تا چه اندازه در شکل‌گیری ادراک ما از واقعیت نقش دارد.

فاطمه جمالی باشی، با اشاره به مقاله مشهور والتر بنیامین، مسئله تکثیرپذیری آثار هنری را بدین‌صورت شرح داد: والتر بنیامین در مقاله مشهور خود، «اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی»، به مسئله تکثیرپذیری آثار هنری می‌پردازد. این مقاله از متون تأثیرگذار در نظریه هنر و سینماست و بنیامین در آن، برخلاف بسیاری از متفکران هم‌عصر خود، نگاهی مثبت به ظرفیت‌های رسانه سینما دارد.

او ادامه داد: استدلال اصلی بنیامین این است که سینما به دلیل امکان تکثیر و توزیع گسترده، رسانه‌ای دموکراتیک‌تر از هنرهای تجسمی است. برای مثال، تابلوی مونالیزا یک اثر یگانه است که برای مشاهده آن باید به موزه لوور در پاریس مراجعه کرد. اما یک فیلم می‌تواند در نسخه‌های متعدد تکثیر شود و در نقاط مختلف جهان به نمایش درآید. بنابراین، دسترسی به اثر سینمایی محدود به یک مکان مشخص نیست.

جمالی باشی، راجع به مفهوم «هاله» گفت: بنیامین برای توضیح این تفاوت از مفهوم «هاله» یا «آئورا» استفاده می‌کند. هاله به کیفیتی یگانه، دست‌نیافتنی و تا اندازه‌ای مقدس اشاره دارد که پیرامون اثر هنری اصیل شکل می‌گیرد. در نقاشی، این هاله با یگانگی و اصالت مادی اثر ارتباط دارد. مخاطب برای مواجهه با اثر باید به مکان نگهداری آن مراجعه کند؛ تجربه‌ای که گاه به نوعی زیارت شباهت پیدا می‌کند، اما سینما با قابلیت تکثیر خود، این رابطه را دگرگون می‌کند. اثر سینمایی دیگر به یک مکان و یک نسخه محدود نیست و امکان مواجهه با آن برای گروه‌های گسترده‌تری از مردم فراهم می‌شود. از این منظر، سینما به هنر توده‌ها تبدیل می‌شود و در فرآیند دموکراتیزه‌شدن هنر نقش مهمی ایفا می‌کند.

این مدرس سینما در باب دموکراتیک‌تر شدن سینما با توجه به گسترش دسترسی به تصویر اظهار داشت: این حال، مسئله امروز پیچیده‌تر از دوران بنیامین است؛ زیرا تکثیر تصویر دیگر صرفاً به نسخه‌های متعدد یک فیلم محدود نمی‌شود. امروزه هر فرد می‌تواند با تلفن همراه خود تصویر تولید کند، آن را تغییر دهد و در معرض دید دیگران قرار دهد. بنابراین، باید پرسید آیا این گسترش بی‌سابقه دسترسی به تصویر، همچنان در راستای همان ظرفیت دموکراتیک مورد نظر بنیامین است یا به شکل دیگری از رابطه میان مخاطب و تصویر منجر شده است؟

مهدی صفری، راجع به کارکردهای متفاوت تصویر گفت: در بررسی ماهیت تصویر، باید میان کارکردهای متفاوت آن تمایز قائل شد. هر تصویری الزاماً برای تماشا یا تجربه زیبایی‌شناختی خلق نمی‌شود. گاهی تصویر صرفاً ابزاری برای انتقال اطلاعات، شناسایی یک موقعیت یا انجام عملی مشخص است.

او افزود: برای مثال، تصویر رادار برای خلبان در درجه نخست یک ابزار شناسایی است. هدف از مشاهده آن، لذت‌بردن از کیفیت بصری تصویر نیست، بلکه دریافت اطلاعاتی درباره موقعیت یک هدف یا اتفاقی در جهان بیرونی است. در چنین شرایطی، تصویر واسطه‌ای میان واقعیت و شناخت انسان از آن محسوب می‌شود. همین مسئله را می‌توان در تصاویر پزشکی یا تصاویر مربوط به جراحی نیز بررسی کرد. در این موارد، تصویر ممکن است برای پزشک واجد کارکردی کاملاً مشخص باشد و ارزش آن بیش از آنکه به کیفیت زیبایی‌شناختی‌اش مربوط باشد، به اطلاعاتی وابسته باشد که منتقل می‌کند. اما در سینما با وضعیت متفاوتی روبه‌رو هستیم. مخاطب سینما معمولاً برای دستیابی به یک اطلاعات مشخص یا انجام یک عمل کاربردی به تماشای فیلم نمی‌نشیند، بلکه با هدف مواجهه با یک اثر هنری و تجربه‌ای زیبایی‌شناختی به تماشای آن می‌پردازد.

صفری درباره مرز بین دو کارکرد متفاوت تصویر عنوان کرد: با این حال، پرسش مهم این است که آیا می‌توان مرز بین این دو کارکرد را همواره مشخص نگه داشت؟ آیا تصویری که در ابتدا صرفاً برای انتقال اطلاعات تولید شده است، نمی‌تواند در یک اثر سینمایی به عنصری زیبایی‌شناختی تبدیل شود؟ آیا می‌توان از تصاویر راداری، پزشکی یا صنعتی در خلق تجربه‌ای هنری بهره گرفت؟ بحث درباره نسبت تصویر و واقعیت، سابقه‌ای طولانی در فلسفه دارد. افلاطون در مواجهه با هنر و بازنمایی، نگاهی انتقادی دارد و مسئله فاصله میان حقیقت و تصویر را مطرح می‌کند. در نگاه او، تصویر می‌تواند ما را از حقیقت دور کند و به سطحی از بازنمایی محدود سازد.

او ظرفیت هنر از منظر ارسطو را بدین‌گونه تشریح کرد: در مقابل، ارسطو ظرفیت متفاوتی برای هنر قائل است. از نظر او، هنر می‌تواند رویدادهای پراکنده و تصادفی جهان بیرونی را در قالب نظمی معنادار بازآفرینی کند. تفاوت تاریخ و هنر نیز از همین منظر قابل بررسی است: تاریخ درباره آنچه اتفاق افتاده سخن می‌گوید، در حالی که هنر می‌تواند درباره آنچه امکان وقوع دارد، بیندیشد. بنابراین، هنر صرفاً بازتاب واقعیت موجود نیست، بلکه می‌تواند با بهره‌گیری از تخیل، امکان‌های تازه‌ای از واقعیت را پیش روی مخاطب قرار دهد. این ظرفیت، تصویر هنری را از یک بازنمایی ساده فراتر می‌برد.

صفری راجع به برداشت متفاوت اشخاص از واقعیت گفت: اگر بپذیریم که هر انسان از زاویه‌ای متفاوت به جهان نگاه می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که همه افراد به یک برداشت واحد از واقعیت برسند. هر فرد بر اساس تجربه، موقعیت و دستگاه ادراکی خود، بخشی از واقعیت را مشاهده می‌کند. در این زمینه می‌توان به دیدگاه پرسپکتیویستی نیچه اشاره کرد. بر اساس این رویکرد، شناخت انسان از جهان همواره از منظری خاص صورت می‌گیرد و هیچ فردی به‌تنهایی نمی‌تواند مدعی احاطه کامل بر حقیقت باشد. از همین منظر، می‌توان گفت هیچ دانشی در اختیار یک فرد به‌صورت کامل و نهایی قرار ندارد. هر شخص از زاویه‌ای به موضوع نگاه می‌کند و مجموعه این نگاه‌ها می‌تواند به شناخت گسترده‌تری از آن منجر شود. تعبیر «همه چیز را همگان دانند» نیز به همین محدودیت شناخت فردی اشاره دارد. این مسئله در مورد تصویر نیز صادق است.

فاطمه جمالی باشی، خلق واقعیت تصویری را بازنمایی حقیقت از دیدگاه یک فرد دانست و گفت:هر فردی که از واقعیت تصویری خلق می‌کند، در حقیقت آن را از منظر خود بازنمایی کرده است. بنابراین، با گسترش ابزارهای تولید تصویر، امکان بازنمایی دیدگاه‌های متنوع نیز افزایش پیدا می‌کند. امروزه تولید تصویر دیگر در انحصار گروه محدودی از هنرمندان یا صاحبان ابزارهای حرفه‌ای نیست. از یک کودک پنج‌ساله تا فردی سالخورده می‌تواند با استفاده از تلفن همراه یا حتی بدون ابزار تصویربرداری، تصویری از ادراک و تخیل خود ارائه کند.

او افزود: این گسترش امکان تولید تصویر، پرسش مهمی را به وجود می‌آورد: آیا افزایش تعداد تصاویر و تنوع دیدگاه‌ها به معنای افزایش امکان شناخت واقعیت است؟ آیا هر تصویر، صرف‌نظر از کیفیت و ابزار تولید آن، می‌تواند واجد اعتباری مستقل باشد؟ یکی از ویژگی‌های مهم سینما، توانایی آن در ایجاد تجربه‌ای غرق‌کننده یا «ایمرسیو» است. مخاطب با ورود به سالن سینما، در معرض مجموعه‌ای از تصاویر و صداها قرار می‌گیرد که می‌توانند او را به‌طور کامل در جهان فیلم غرق کنند.

مقداد جاوید صباغیان، راجع به ظرفیت غرق‌کنندگی رسانه‌های جدید خاطرنشان کرد: در چنین تجربه‌ای، مخاطب ممکن است گذر زمان را فراموش کند و برای مدتی از موقعیت واقعی خود فاصله بگیرد. اما امروزه با رسانه‌هایی مواجه هستیم که ظرفیت غرق‌کنندگی آن‌ها حتی می‌تواند از سینما فراتر برود. بازی‌های ویدئویی یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این رسانه‌ها هستند.

او افزود: یکی از دلایل اصلی این تفاوت، مفهوم عاملیت یا «ایجنسی» است. در سینما، مخاطب عمدتاً دریافت‌کننده تصاویر و رویدادهاست، اما در بازی ویدئویی می‌تواند در شکل‌گیری رویدادها دخالت کند و بر مسیر تجربه خود تأثیر بگذارد. همین مشارکت فعال، ظرفیت غرق‌شدن در جهان اثر را افزایش می‌دهد.

این مدرس سینما، راجع به امکان غرق شدن در سینما در دنیای امروز گفت: برای مثال، درباره برخی بازی‌های ویدئویی، گزارش‌هایی از ساعت‌های طولانی بازی‌کردن بدون استراحت منتشر می‌شود. چنین تجربه‌ای نشان می‌دهد که رسانه‌های تعاملی تا چه اندازه می‌توانند مخاطب را در جهان تصویری خود درگیر کنند. از این منظر، باید پرسید آیا سینما همچنان مهم‌ترین رسانه برای تجربه غرق‌شدن در تصویر است یا رسانه‌های جدید، به‌ویژه بازی‌های ویدئویی، در حال تغییر جایگاه آن هستند؟

مهدی صفری، راجع به امکان دستکاری گسترده تصاویر در دوران معاصر گفت: یکی دیگر از مسائل مهم در دوران معاصر، امکان دستکاری گسترده تصاویر است. البته باید توجه داشت که تصویر از ابتدا نیز امری کاملاً مستقل از مداخله و انتخاب نبوده است. اساساً بسیاری از فنون سینمایی، از جمله تدوین، بر پایه انتخاب، حذف، جابه‌جایی و ترکیب تصاویر شکل گرفته‌اند. بنابراین، دستکاری تصویر پدیده‌ای تازه نیست؛ آنچه تغییر کرده، گستره و سهولت انجام آن است. امروزه با ظهور هوش مصنوعی، امکان تولید و تغییر تصاویر به سطحی رسیده است که شاید تا چند سال پیش تصور آن نیز دشوار بود.

او افزود: در چنین شرایطی، مسئله صرفاً تشخیص تصویر واقعی از تصویر ساختگی نیست، بلکه باید درباره تأثیر این وضعیت بر ادراک انسان از واقعیت نیز تأمل کرد. برای مثال، در فیلم «ماتریکس» با جهانی مواجه هستیم که شخصیت‌ها از نظر ادراکی آن را واقعی تجربه می‌کنند، در حالی که می‌دانیم با جهانی شبیه‌سازی‌شده روبه‌رو هستند. این مسئله امروز، با گسترش فناوری‌های تولید تصویر و هوش مصنوعی، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. پرسش اساسی این است که آیا در آینده مرز میان تصویر و واقعیت برای مخاطب همچنان قابل تشخیص خواهد بود؟ آیا نسل‌های جدید قادر خواهند بود میان تجربه مستقیم واقعیت و مواجهه با بازنمایی آن تمایز قائل شوند؟ و در نهایت، آیا هوش مصنوعی می‌تواند جایگاه خالق انسانی تصویر را تغییر دهد؟

فاطمه جمالی باشی، راجع به معیار ارزش‌گذاری تصاویر اظهار کرد: اگر بپذیریم که هر انسان از منظری متفاوت به واقعیت نگاه می‌کند و هر تصویر می‌تواند بازتاب بخشی از این منظر باشد، پرسش بعدی درباره معیار ارزش‌گذاری تصاویر مطرح می‌شود. امروزه هر فرد می‌تواند با ابزارهای مختلف، از تلفن همراه گرفته تا تجهیزات حرفه‌ای سینمایی، تصویری از جهان پیرامون خود خلق کند. این تصاویر ممکن است از نظر کیفیت فنی، ساختار زیبایی‌شناختی، شیوه روایت و هدف تولید تفاوت‌های بسیاری داشته باشند. اما اگر هر تصویر را بازنمایی معتبر بخشی از تجربه و ادراک خالق آن بدانیم، چگونه می‌توان میان تصاویر مختلف تمایز ارزشی قائل شد؟ آیا اساساً باید همه تصاویر را ارزش‌گذاری کنیم؟ اگر پاسخ مثبت است، معیارهای این ارزش‌گذاری چه خواهند بود؟ آیا کیفیت فنی تصویر می‌تواند معیار مناسبی باشد؟ آیا باید به میزان نزدیکی آن به واقعیت توجه کرد؟ یا ارزش یک تصویر در توانایی آن برای خلق معنایی تازه، ارائه منظری متفاوت و گسترش شناخت مخاطب از جهان نهفته است؟

این مدرس سینما، در سخنان پایانی، درباره چگونگی تمایز گذاشتن میان تصاویر مختلف گفت: این پرسش به‌ویژه در حوزه سینما اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا با گسترش ابزارهای تولید تصویر، دیگر نمی‌توان صرفاً بر اساس محدودیت‌های فنی یا انحصار ابزارهای حرفه‌ای درباره ارزش یک اثر هنری قضاوت کرد. در نهایت، مسئله اصلی این است که در جهانی که تولید و تکثیر تصویر بیش از هر زمان دیگری گسترش یافته، چگونه می‌توان میان تصاویر مختلف تمایز گذاشت و برای کیفیت هنری آن‌ها معیارهایی قابل دفاع تعریف کرد؟ آیا اصالت همچنان مفهومی معتبر در هنر تصویر است یا باید آن را در پرتو تحولات رسانه‌ای و فناورانه بازتعریف کرد؟

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