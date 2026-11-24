به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «بادروبه‌های باروت» با همکاری مجموعه تئاتر لبخند، فراخوان مسابقه عکاسی این اثر نمایشی را منتشر کرد.

این مسابقه با هدف گردآوری و معرفی آثار عکاسان در حوزه تئاتر و ثبت لحظات و جلوه‌های بصری نمایش «بادروبه‌های باروت» برگزار می‌شود و از تمامی عکاسان و علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا در این رویداد هنری شرکت کنند.

هیئت داوران این مسابقه را مهدی آشنا، تهمینه منزوی و شکوفه هاشمیان تشکیل می‌دهند.

شرایط شرکت در مسابقه:

شرکت در این مسابقه برای تمامی عکاسان آزاد است.

عکاسان متقاضی باید عضو انجمن عکاسان خانه تئاتر یا انجمن صنفی سراسری تئاتر در مسابقه شرکت کنند. سایر علاقه‌مندان نیز می‌توانند با روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند تماس گرفته و مراحل ثبت‌نام را پیگیری کنند.

هر عکاس مجاز به ارسال حداکثر پنج فریم عکس با ابعاد ۳۰×۴۵ سانتی‌متر و وضوح ۳۰۰ DPI است.

آثار باید به دبیرخانه مسابقه، مستقر در روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، تحویل داده شوند یا به نشانی ایمیل teatrbazha@gmail.com ارسال شوند.

در صورت استفاده از آثار عکاسان در کتاب یا نمایشگاه، حق‌التصویر مطابق توافق به صاحبان آثار تعلق خواهد گرفت.

آثار ارسالی پس از بررسی و داوری، ارزیابی شده و سه اثر برتر معرفی خواهند شد.

جوایز مسابقه:

نفر اول: لوح تقدیر و جایزه نقدی ۱۵ میلیون تومان

نفر دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی ۱۰ میلیون تومان

نفر سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی ۵ میلیون تومان

گاه‌شمار مسابقه:

شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵: روز برگزاری مسابقه

شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۵: روز داوری آثار

از تمامی عکاسان و علاقه‌مندان به هنر عکاسی دعوت می‌شود با شرکت در این مسابقه، در ثبت و مستندسازی جلوه‌های بصری نمایش «بادروبه‌های باروت» مشارکت کنند.

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