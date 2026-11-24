به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خیرالنساء امیری روز سه شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند هنر سوزندوزی بلوچ در جنوب سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مجموعه بانزول در شهرستان چابهار با رویکردی نوآورانه و تلفیق هنر اصیل بومی با فناوری‌های روز، به یکی از مجموعه‌های فعال و بزرگ در زمینه طراحی و تولید محصولات سوزندوزی تبدیل شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های چابهار و دشتیاری افزود: این مجموعه با استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و تجهیزات نوین، خدمات متنوعی از جمله طراحی دیجیتال نقوش، چاپ طرح‌ها، ترکیب‌بندی و انتخاب هارمونی رنگ، آماده‌سازی الگوها، برش و پذیرش سفارش‌های تولید و دوخت سوزندوزی را ارائه می‌کند و امکان همراهی با فرایند تولید را از مرحله طراحی تا اجرای محصول نهایی فراهم آورده است.

او با اشاره به مدیریت این مجموعه توسط عاصف تاجازایی بیان کرد: حضور یک مدیر مرد در رأس مجموعه‌ای فعال در حوزه سوزندوزی بلوچ، نشان‌دهنده ظرفیت مشارکت همه علاقه‌مندان، فارغ از جنسیت، در صیانت، توسعه و تجاری‌سازی هنرهای سنتی است و بیانگر آن است که تخصص، علاقه و توانمندی مدیریتی می‌تواند زمینه‌ساز حضور مؤثر افراد در عرصه صنایع‌دستی باشد.

امیری با بیان اینکه مجموعه بانزول برای ۱۵۰ نفر فرصت اشتغال ایجاد کرده است، گفت: این ظرفیت اشتغال‌زایی نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه، توسعه فعالیت‌های تولیدی و ایجاد زمینه درآمدزایی برای نیروهای بومی دارد. از مجموع افراد شاغل در این مجموعه نیز ۶ نفر تحت پوشش بیمه قرار دارند.

او همچنین خاطرنشان کرد: مجموعه بانزول در مسیر دریافت پروانه کارگاهی صنایع‌دستی قرار دارد که با تکمیل این فرایند، زمینه بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی، تسهیلات تخصصی و ظرفیت‌های حمایتی حوزه صنایع‌دستی و همچنین ساماندهی و توسعه فعالیت‌های تولیدی آن فراهم خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های چابهار و دشتیاری در پایان تأکید کرد: مجموعه بانزول نمونه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند نوآوری در صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان است که با پیوند دانش و فناوری روز با هنر ریشه‌دار سوزندوزی بلوچ، الگویی قابل‌توجه برای توسعه کسب‌وکارهای صنایع‌دستی، افزایش توان تولید، گسترش بازار فروش و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه به شمار می‌رود.

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